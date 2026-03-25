(VIDEO) Migranți fără documente, depistați la Calafat în cadrul unei acțiuni BLITZ

Polițiștii de frontieră din Calafat au depistat trei cetățeni străini fără documente valabile pentru a călători în spațiul Schengen.

Acțiunea a avut loc ieri, în jurul orei 5:00, pe DN 56, în zona stației de taxare a podului Calafat–Vidin, în cooperare cu polițiștii de frontieră bulgari.

A fost oprit pentru control un autoturism înmatriculat în România.

Trei migranți fără documente Schengen

În mașină se aflau:

un șofer român

trei pasageri de origine afro-asiatică

În urma verificărilor:

au fost identificați: doi cetățeni afgani un cetățean iranian

cu vârste între 20 și 40 de ani.

Aceștia dețineau documente pentru solicitanți de azil emise în Grecia, nevalabile pentru circulația în spațiul Schengen.

Dosar penal pentru trafic de migranți

În acest caz a fost întocmită lucrare penală pentru:

trafic de migranți ,

, trecere frauduloasă a frontierei de stat.

Preluați de autoritățile bulgare

Conform planului de cooperare româno-bulgar:

cei trei migranți,

șoferul,

autoturismul au fost preluați de autoritățile din Bulgaria pentru continuarea cercetărilor.

Cooperare intensă la frontiera Schengen

Autoritățile subliniază că:

acțiunile comune cu Bulgaria continuă

se urmărește: gestionarea migrației combaterea infracționalității transfrontaliere.



