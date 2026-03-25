Știri de ultima oră Local Dolj (VIDEO) Migranți fără documente, depistați la Calafat în cadrul unei acțiuni BLITZ

De Mariana BUTNARIU

Polițiștii de frontieră din Calafat au depistat trei cetățeni străini fără documente valabile pentru a călători în spațiul Schengen.

Acțiunea a avut loc ieri, în jurul orei 5:00, pe DN 56, în zona stației de taxare a podului Calafat–Vidin, în cooperare cu polițiștii de frontieră bulgari.

A fost oprit pentru control un autoturism înmatriculat în România.

Trei migranți fără documente Schengen

În mașină se aflau:

  • un șofer român
  • trei pasageri de origine afro-asiatică

În urma verificărilor:

  • au fost identificați:
    • doi cetățeni afgani
    • un cetățean iranian
  • cu vârste între 20 și 40 de ani.

Aceștia dețineau documente pentru solicitanți de azil emise în Grecia, nevalabile pentru circulația în spațiul Schengen.

Dosar penal pentru trafic de migranți

În acest caz a fost întocmită lucrare penală pentru:

  • trafic de migranți,
  • trecere frauduloasă a frontierei de stat.

Preluați de autoritățile bulgare

Conform planului de cooperare româno-bulgar:

  • cei trei migranți,
  • șoferul,
  • autoturismul au fost preluați de autoritățile din Bulgaria pentru continuarea cercetărilor.

Cooperare intensă la frontiera Schengen

Autoritățile subliniază că:

  • acțiunile comune cu Bulgaria continuă
  • se urmărește:
    • gestionarea migrației
    • combaterea infracționalității transfrontaliere.

Citește și: (VIDEO) Peste 31.000 de țigarete de contrabandă, descoperite la Calafat

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Pavlo Isenko s-a operat cu succes la Barcelona şi...

Universitatea Craiova a primit o veste deloc încurajatoare în...
Citiți mai mult

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

