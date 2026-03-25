(VIDEO) Peste 31.000 de țigarete de contrabandă, descoperite la Calafat

De Mariana BUTNARIU
Control pe DN 56, lângă podul Calafat–Vidin
Polițiștii de frontieră din Calafat au descoperit o cantitate importantă de țigarete de contrabandă, ascunse într-un autocamion.

Incidentul a avut loc pe 24 martie, în jurul orei 13:30, când:

  • un autocamion înmatriculat în Turcia,
  • care circula pe ruta Turcia – Germania,
  • a fost oprit pentru control pe DN 56, în apropierea stației de taxare a podului Calafat–Vidin.

La volan se afla un cetățean turc, în vârstă de 48 de ani.

31.400 de țigarete ascunse în remorcă

În urma verificărilor efectuate de echipa mixtă:

  • polițiști de frontieră din cadrul:
    • Sectorului Poliției de Frontieră Calafat
    • STPF Dolj
  • împreună cu:
    • Direcția Regională Vamală Craiova au fost descoperite 31.400 de țigarete (1.570 pachete), ascunse în remorcă.

Țigaretele aveau:

  • timbru de acciză turcesc,
  • fără documente legale de proveniență.

Dosar penal pentru contrabandă

În acest caz:

  • a fost întocmit dosar penal pentru contrabandă,
  • întreaga cantitate de țigarete, estimată la aproximativ 47.100 lei, a fost confiscată.

Bunurile au fost introduse în camera de corpuri delicte a STPF Dolj.

Acțiuni continue la frontieră

Autoritățile anunță că astfel de controale vor continua:

  • pentru combaterea contrabandei,
  • pentru asigurarea securității la frontieră.

Citește și: (VIDEO) Doi tineri din București, reținuți după un furt într-o parcare din Dolj

