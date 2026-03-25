(VIDEO) Peste 31.000 de țigarete de contrabandă, descoperite la Calafat

Polițiștii de frontieră din Calafat au descoperit o cantitate importantă de țigarete de contrabandă, ascunse într-un autocamion.
Incidentul a avut loc pe 24 martie, în jurul orei 13:30, când:
- un autocamion înmatriculat în Turcia,
- care circula pe ruta Turcia – Germania,
- a fost oprit pentru control pe DN 56, în apropierea stației de taxare a podului Calafat–Vidin.
La volan se afla un cetățean turc, în vârstă de 48 de ani.
31.400 de țigarete ascunse în remorcă
În urma verificărilor efectuate de echipa mixtă:
- polițiști de frontieră din cadrul:
- Sectorului Poliției de Frontieră Calafat
- STPF Dolj
- împreună cu:
- Direcția Regională Vamală Craiova au fost descoperite 31.400 de țigarete (1.570 pachete), ascunse în remorcă.
Țigaretele aveau:
- timbru de acciză turcesc,
- fără documente legale de proveniență.
Dosar penal pentru contrabandă
În acest caz:
- a fost întocmit dosar penal pentru contrabandă,
- întreaga cantitate de țigarete, estimată la aproximativ 47.100 lei, a fost confiscată.
Bunurile au fost introduse în camera de corpuri delicte a STPF Dolj.
Acțiuni continue la frontieră
Autoritățile anunță că astfel de controale vor continua:
- pentru combaterea contrabandei,
- pentru asigurarea securității la frontieră.
