(VIDEO) Peste 31.000 de țigarete de contrabandă, descoperite la Calafat

Polițiștii de frontieră din Calafat au descoperit o cantitate importantă de țigarete de contrabandă, ascunse într-un autocamion.

Incidentul a avut loc pe 24 martie, în jurul orei 13:30, când:

un autocamion înmatriculat în Turcia,

care circula pe ruta Turcia – Germania,

a fost oprit pentru control pe DN 56, în apropierea stației de taxare a podului Calafat–Vidin.

La volan se afla un cetățean turc, în vârstă de 48 de ani.

31.400 de țigarete ascunse în remorcă

1 de 3

În urma verificărilor efectuate de echipa mixtă:

polițiști de frontieră din cadrul: Sectorului Poliției de Frontieră Calafat STPF Dolj

împreună cu: Direcția Regională Vamală Craiova au fost descoperite 31.400 de țigarete (1.570 pachete), ascunse în remorcă.



Țigaretele aveau:

timbru de acciză turcesc,

fără documente legale de proveniență.

Dosar penal pentru contrabandă

În acest caz:

a fost întocmit dosar penal pentru contrabandă,

întreaga cantitate de țigarete, estimată la aproximativ 47.100 lei, a fost confiscată.

Bunurile au fost introduse în camera de corpuri delicte a STPF Dolj.

Acțiuni continue la frontieră

Autoritățile anunță că astfel de controale vor continua:

pentru combaterea contrabandei,

pentru asigurarea securității la frontieră.

