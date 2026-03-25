(VIDEO) Doi tineri din București, reținuți după un furt într-o parcare din Dolj

Polițiștii din Coșoveni au reținut doi tineri din București, după un furt comis într-o parcare din județul Dolj, prejudiciul fiind recuperat integral în scurt timp.

Totul s-a întâmplat pe 24 martie, când o femeie de 51 de ani, din Podari, a reclamat că:

se afla într-o autoutilitară, într-o parcare din Cârcea

un bărbat necunoscut a deschis portiera neasigurată

a sustras o geantă cu: 1.600 de euro 1.700 de lei



Suspectul a fugit cu un autoturism într-o direcție necunoscută.

Mașina, depistată pe DEx12

În urma cercetărilor, cu sprijinul polițiștilor din Biroul Rutier Pitești:

autoturismul a fost identificat pe DEx12 Craiova–Pitești

în interior au fost găsite: geanta furată întreaga sumă de bani



Prejudiciul a fost recuperat integral și restituit victimei.

Numere furate și folosite la comiterea faptei

Anchetatorii au descoperit că:

mașina avea plăcuțe de înmatriculare aparținând altui autoturism

acestea fuseseră furate în aceeași dimineață , din Craiova

, din Craiova au fost montate pentru a facilita comiterea furtului

Trei persoane implicate

Din cercetări a reieșit că:

un tânăr de 19 ani ar fi comis furtul,

un altul, de 21 de ani, l-ar fi ajutat (complicitate).

👉 Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore.

De asemenea:

șoferul mașinii, un bărbat de 32 de ani din București: nu avea permis de conducere ar fi furat plăcuțele de înmatriculare

din București:

👉 Acesta a fost reținut de polițiștii din IPJ Argeș.

Cei doi tineri:

au fost introduși în arestul IPJ Dolj

vor fi prezentați procurorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova cu propuneri de luare a unei măsuri preventive.

