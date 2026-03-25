miercuri, 25 martie, 2026
(VIDEO) Doi tineri din București, reținuți după un furt într-o parcare din Dolj

Mariana BUTNARIU

Polițiștii din Coșoveni au reținut doi tineri din București, după un furt comis într-o parcare din județul Dolj, prejudiciul fiind recuperat integral în scurt timp.

Totul s-a întâmplat pe 24 martie, când o femeie de 51 de ani, din Podari, a reclamat că:

  • se afla într-o autoutilitară, într-o parcare din Cârcea
  • un bărbat necunoscut a deschis portiera neasigurată
  • a sustras o geantă cu:
    • 1.600 de euro
    • 1.700 de lei

Suspectul a fugit cu un autoturism într-o direcție necunoscută.

Mașina, depistată pe DEx12

În urma cercetărilor, cu sprijinul polițiștilor din Biroul Rutier Pitești:

  • autoturismul a fost identificat pe DEx12 Craiova–Pitești
  • în interior au fost găsite:
    • geanta furată
    • întreaga sumă de bani

Prejudiciul a fost recuperat integral și restituit victimei.

Numere furate și folosite la comiterea faptei

Anchetatorii au descoperit că:

  • mașina avea plăcuțe de înmatriculare aparținând altui autoturism
  • acestea fuseseră furate în aceeași dimineață, din Craiova
  • au fost montate pentru a facilita comiterea furtului

Trei persoane implicate

Din cercetări a reieșit că:

  • un tânăr de 19 ani ar fi comis furtul,
  • un altul, de 21 de ani, l-ar fi ajutat (complicitate).

👉 Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore.

De asemenea:

  • șoferul mașinii, un bărbat de 32 de ani din București:
    • nu avea permis de conducere
    • ar fi furat plăcuțele de înmatriculare

👉 Acesta a fost reținut de polițiștii din IPJ Argeș.

Cei doi tineri:

  • au fost introduși în arestul IPJ Dolj
  • vor fi prezentați procurorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova cu propuneri de luare a unei măsuri preventive.

