(VIDEO) Doi tineri din București, reținuți după un furt într-o parcare din Dolj

Polițiștii din Coșoveni au reținut doi tineri din București, după un furt comis într-o parcare din județul Dolj, prejudiciul fiind recuperat integral în scurt timp.
Totul s-a întâmplat pe 24 martie, când o femeie de 51 de ani, din Podari, a reclamat că:
- se afla într-o autoutilitară, într-o parcare din Cârcea
- un bărbat necunoscut a deschis portiera neasigurată
- a sustras o geantă cu:
- 1.600 de euro
- 1.700 de lei
Suspectul a fugit cu un autoturism într-o direcție necunoscută.
Mașina, depistată pe DEx12
În urma cercetărilor, cu sprijinul polițiștilor din Biroul Rutier Pitești:
- autoturismul a fost identificat pe DEx12 Craiova–Pitești
- în interior au fost găsite:
- geanta furată
- întreaga sumă de bani
Prejudiciul a fost recuperat integral și restituit victimei.
Numere furate și folosite la comiterea faptei
Anchetatorii au descoperit că:
- mașina avea plăcuțe de înmatriculare aparținând altui autoturism
- acestea fuseseră furate în aceeași dimineață, din Craiova
- au fost montate pentru a facilita comiterea furtului
Trei persoane implicate
Din cercetări a reieșit că:
- un tânăr de 19 ani ar fi comis furtul,
- un altul, de 21 de ani, l-ar fi ajutat (complicitate).
👉 Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore.
De asemenea:
- șoferul mașinii, un bărbat de 32 de ani din București:
- nu avea permis de conducere
- ar fi furat plăcuțele de înmatriculare
👉 Acesta a fost reținut de polițiștii din IPJ Argeș.
Cei doi tineri:
- au fost introduși în arestul IPJ Dolj
- vor fi prezentați procurorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova cu propuneri de luare a unei măsuri preventive.
