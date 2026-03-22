Șofer prins de radar cu 137 km/h prin Craiova, lăsat patru luni fără permis

Șofer prins de radar cu 137 km/h prin Craiova, lăsat patru luni fără permis

De Daniela Moise

Un tânăr, de 23 de ani, din comuna Calopăr, a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Severinului, din municipiul Craiova, cu viteza de 137 km/h.

Tânărul a fost sancționat contravențional de polițiști conform prevederilor OUG 195/2002 Rep..

Polițiștii i-au suspendat permisul pentru o perioadă de 120 de zile.

În ultimele 48 de ore, polițiștii doljeni au dat 210 amenzi pentru depășirea vitezei legale.

Citește și: Polițiștii rutieri doljeni au dat în două zile 210 amenzi pentru depășirea vitezei

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

