Polițiștii rutieri doljeni au dat în două zile 210 amenzi pentru depășirea vitezei

Poliţiştii rutieri doljeni au desfășurat, în ultimele 48 de ore, acțiuni pentru siguranţa traficului rutier şi prevenirea accidentelor de circulaţie.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii rutieri au acționat pentru depistarea conducătorilor auto care depășesc viteza legală sau aleg să conducă vehicule sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat aproximativ 480 de sancţiuni contravenţionale, din care peste 210 sancțiuni pentru depășirea vitezei legale, valoare totală de peste 150.000 de lei.

Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 35 de conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp, conform legii.

De asemenea, au fost oprite din a circula pe drumurile publice 20 autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic. Astfel, certificatele de înmatriculare ale acestora au fost retrase până la remedierea problemelor constatate.

Citește și: Vâlcea: Un bărbat a căzut cu maşina într-un canal de lângă barajului Slăviteşti