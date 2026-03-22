Vâlcea: Un bărbat a căzut cu maşina într-un canal de lângă barajului Slăviteşti

Un bărbat care a căzut cu maşina într-un canal din localitatea vâlceană Galicea, în apropierea barajului Slăviteşti, și a rămas blocat în autoturism, a fost salvat de pompieri.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea a informat, sâmbătă seară, că pompierii au salvat dintr-un canal un bărbat care căzuse cu maşina în urma unui accident rutier produs în localitatea Galicea, de lângă barajul Slăviteşti.



S-au deplasat de urgenţă la locul evenimentului rutier forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi o ambulanţă SMURD.



„Echipajele operative sosite la locul evenimentului au constatat că în accident a fost implicat un singur autoturism, iar o persoană era blocată în canalul în care se afla maşina, fiind în imposibilitatea de a se autoevacua. Persoana a fost extrasă de salvatori şi predată echipajului medical SMURD”, a transmis ISU.



Ulterior evaluării medicale, bărbatul a refuzat transportul la spital.

Citește și: Ministrul Muncii refuză să facă concedieri: Dacă pleacă cineva, acela voi fi eu