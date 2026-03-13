Primăria recalculează impozitele. Cine primește reduceri și cum trebuie să-și ceară craiovenii banii înapoi

Primăria a anunțat aplicarea unor reduceri la plata impozitelor pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport, în urma modificărilor aduse de Ordonanța de urgență nr. 9/2026 la Codul fiscal. Măsurile vizează în special persoanele cu handicap grav sau accentuat, dar și proprietarii de clădiri vechi. Deși autoritățile prezintă schimbările drept un sprijin pentru contribuabili, în realitate acestea vin mai degrabă ca o corecție administrativă târzie, impusă de modificările legislative.

Se reduce impozitul pentru persoanele cu handicap

Direcția de Impozite și Taxe a recalculat deja impozitele pentru locuințele de domiciliu și terenurile aferente deținute de persoane cu handicap grav sau accentuat. Reducerile ajung la 50% sau 25%, în funcție de gradul de handicap, și se aplică și reprezentanților legali care au în îngrijire aceste persoane. Măsura a fost aplicată automat pentru contribuabilii care aveau deja documentele justificative depuse la fisc.

O altă categorie vizată este cea a proprietarilor de clădiri vechi. Pentru imobilele cu o vechime între 50 și 100 de ani, valoarea impozabilă a fost redusă cu 15%, iar pentru cele care depășesc 100 de ani, reducerea ajunge la 25%. Practic, administrația locală recunoaște indirect că impozitarea acestor clădiri la nivel standard nu reflecta realitatea valorii și a costurilor de întreținere.

Reducere pentru o singură mașină

Situația devine însă mai complicată în cazul impozitului pe mijloacele de transport. Reducerea pentru persoanele cu handicap se aplică doar pentru un singur vehicul, iar acesta trebuie să aibă o capacitate cilindrică de sub 2000 cm³. Cei care până acum beneficiau de scutiri pentru mașini cu motoare mai mari sunt obligați să se prezinte la Direcția de Impozite și Taxe pentru a depune o cerere prin care să indice vehiculul pentru care solicită reducerea. Cu alte cuvinte, pentru unii contribuabili, schimbarea legislației aduce mai multă birocrație decât beneficii.

Autoritățile locale încearcă să liniștească spiritele și în privința nivelului taxelor. Primăria anunță că nu va crește cotele adiționale aplicate impozitelor și taxelor locale în 2026, acestea rămânând la nivelul stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 496/2025. Argumentul invocat: nivelul taxelor nu a fost majorat în ultimii cinci ani și a fost menținut la minimul prevăzut de lege.



Rămâne însă întrebarea dacă aceste ajustări reprezintă un real sprijin pentru contribuabili sau doar o aliniere administrativă la modificările Codului fiscal, făcută cu întârziere. Cert este că, pentru cei care au plătit deja impozite mai mari decât cele recalculate, banii nu se pierd: sumele în plus pot fi compensate cu alte obligații fiscale sau restituite, dar numai după depunerea unei cereri.

Pentru contribuabili, concluzia este simplă: verificarea situației fiscale personale devine esențială, deoarece modificările legislative pot aduce atât reduceri, cât și noi obligații administrative.

Cu cât au crescut impozitele în 2026

Reamintim că în 2026, impozitele pe proprietăți și pe autovehicule au crescut semnificativ, iar în unele cazuri taxa pe locuință aproape s-a dublat.

Deși autoritățile au susținut că nu cresc cotele de impozitare, realitatea a fost că baza de calcul – valoarea impozabilă – a crescut abrupt. Pentru contribuabili, rezultatul a fost același: facturi mult mai mari.

Blocurile din Craiova, lovite cel mai tare

Pentru cele mai multe locuințe din Craiova – apartamentele din blocuri construite din beton sau cărămidă arsă – valoarea impozabilă pe metru pătrat a crescut de la 1.492 lei la 2.677 lei, majorarea ajungând la aproape 80%.

Și casele construite din materiale mai puțin rezistente, precum lemnul, piatra sau cărămida nearsă, au fost afectate. În acest caz, valoarea impozabilă a urcat de la 447 lei la 803 lei pe metru pătrat.

Pe lângă aceste modificări, toate taxele locale au fost indexate cu rata inflației de 5,6%, ceea ce a împins sumele finale și mai sus.

Taxele locale pentru terenuri au crescut și ele

Creșteri au apărut și la impozitul pe teren. Pentru terenurile intravilane cu construcții, impozitul anual pe hectar a urcat astfel:

zona A: de la 18.736 lei la 19.875 lei

zona B: de la 14.164 lei la 14.957 lei

zona C: de la 9.692 lei la 10.235 lei

zona D: de la 4.604 lei la 4.862 lei

Majorări au apărut și pentru alte categorii de terenuri agricole. De exemplu, pentru teren arabil taxa a urcat de la 42 la 75 lei pe hectar, iar pentru livezi de la 79 la 143 lei.

Impozitul auto, paradoxal

În timp ce taxele pe proprietăți au crescut puternic, impozitul auto a avut unele scăderi pentru motoarele mari, dar a urcat pentru motoarele mici. Calculul s-a făcut tot pe tranșe de 200 cmc, însă valoarea a depins de gradul de poluare al mașinii.

Pentru motoarele mici, până la 1.600 cmc, impozitul a crescut aproape dublu, ajungând la aproximativ 16–19,5 lei pe 200 cmc, în funcție de norma de poluare.

În schimb, pentru motoarele mari, taxele au scăzut:

între 2.600 și 3.000 cmc – la aproximativ 182 lei/200 cmc

peste 3.000 cmc – la 319 lei/200 cmc

Pentru mulți craioveni, concluzia a fost clară: 2026 a început cu taxe mai mari aproape pe toate fronturile, iar majorările s-au resimțit imediat în buzunare.