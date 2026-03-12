„Creatorii” de roboți -Soft Hoarders de la Colegiul Național „Frații Buzești”. Ian și Rareș, tinerii care dau viață roboților

Echipa de robotică Soft Hoarders de la Colegiul Național „Frații Buzești” din Craiova a urcat și anul acesta pe podium la etapa regională FIRST® Tech Challenge (FTC) – Concursul Regional Sud-Vest. Reușita i-a propulsat la Competiția Națională FIRST Tech Challenge România, unde vor concura alături de cele mai bune echipe din țară pentru șansa de a reprezenta România la competițiile internaționale și la Campionatul Mondial de robotică.

Ian și Rareș sunt elevi la Colegiul Național „Frații Buzești” din Craiova, debordează de tinerețe, viață și energie. Sunt doi tineri pasionați de robotică care, an de an, împreună cu echipa pe care au coordonat-o până de curând, Soft Hoarders, au reușit să evolueze și să câștige premii în țară, dar și internațional. „Creatorii” de roboți și-au descoperit și dezvoltat această pasiune imediat ce au ajuns în ciclul liceal la Colegiul Național „Frații Buzești”.

Recent au participat la concursul FIRST Tech Challenge – Concursul Regional Sud-Vest Craiova, un eveniment dedicat pasiunii pentru robotică, inovație și tehnologie. Aici au obținând premiul Innovate pentru designul robotului pe care l-au creat.

„Pe regiunea Sud-Vest am fost desemnați, împreună cu colegi de la Colegiul Elena Cuza și de la Colegiul Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu, să organizăm această etapă împreună cu un ONG. Evenimentul a reunit 32 de echipe din regiunea Sud-Vest, trei echipe fiind din Craiova.Competiția are o serie de premii la care te califici prin caietele tehnice sau prin perioadele de jurizare. Noi am jucat în playoff-uri și am câștigat locul I, ceea ce înseamnă că am construit cel mai inovator robot din acel eveniment, care se distinge prin designul său față de ceilalți roboți. Este cea de-a zecea calificare a noastră la națională de la înființarea echipei.

La această etapă vom merge cu același robot, dar care va suferi o serie de îmbunătățiri. La această competiție, roboții au la dispoziție un teren gol de unde trebuie să ia niște bile cu diametrul de 13 cm și să le arunce într-un coș. Coșul are însă o rampă, iar atunci când bilele ajung aici trebuie să fie plasate într-o anumită ordine, având culori diferite”, explică Rareș.

Pasiune și fascinație

Dezinvolți, isteți și cu încrederea în sine specifică vârstei, împărtășesc o mare pasiune – aceea pentru roboți și robotică. De unde învață cum să facă un robot? De peste tot: de la cei dinaintea lor, care au participat la concursuri în anii anteriori, de pe internet, singuri, din pasiunea pentru informatică, electronică, matematică, fizică și roboți.

„Pasiunea pentru roboți a venit odată cu liceul. Oportunitatea de a avea chiar la noi în liceu o echipă de robotică ne-a făcut să încercăm, să vedem cum este. Apoi ne-am dat seama că este ceva ce am putea să facem pe viitor și ne place.În plus, este frumos că nu îmbină doar partea tehnică, de programare sau de gândire a roboților, ci include și partea de fundraising, de marketing și, totodată, posibilitatea de a exprima ceea ce ai făcut”, spune Rareș Anghelescu.

Ian are o altă viziune: robotica este un aliat strategic esențial în antreprenoriatul modern.

„Pentru mine înseamnă că am avut posibilitatea să fac primii pași în domeniul antreprenorial, care pe mine mă pasionează. Pentru fiecare persoană este ceva deosebit. În clasa a IX-a am intrat în echipă și, cu cât am avansat, am avut responsabilități mai mari, ajungând împreună cu colegul meu să coordonăm echipa.Colaborăm cu firme de IT care sunt alături de noi și ne-au ajutat. Eu am ales partea non-tehnică, ceea ce implică realizarea unui caiet tehnic în care prezentăm performanța echipei: atât robotul, mecanismele lui și ce a însemnat pentru noi construirea lui, cât și eforturile noastre non-tehnice, precum un catalog de evenimente pe care noi îl organizăm, colaborări cu industria, felul în care ajutăm comunitatea și organizarea internă a echipei”, spune Ian Ciobanu, lider non-tehnic în cadrul echipei Soft Hoarders.

Pasiunea de azi, viitorul de mâine

Tinerii spun că munca se face în echipă. Fiecare piesă din componența robotului este realizată cu grijă și mult calcul. Până la performanță, robotul trece prin etapa de proiectare, ansamblare și, ulterior, programare.

„În ceea ce privește partea de proiectare, partea tehnică implică activitatea a trei departamente: proiectare 3D, ansamblare și programare. Înainte, robotul este proiectat integral într-un program. Noi gândim toate mecanismele și le realizăm, apoi printăm piesele la imprimante 3D, debităm piesele din aluminiu și le asamblăm, începând apoi să îmbunătățim fiecare mecanism în parte”, afirmă Rareș Anghelescu, lider tehnic.

Munca se face în echipă, de la prima piesă până la ultima, de la proiectare până la ansamblare și participarea la diferite competiții. De la an la an, robotul este tot mai mult îmbunătățit, evoluând și performând.

Treptele competiției se urcă pe rând: competiții mici, apoi competițiile regionale, etapa regională, după care performerii merg la competiția națională și apoi la competiții internaționale.

Pentru că sunt în an final de liceu, vor pleca spre facultate. Amândoi se vor îndrepta spre specializări strâns legate de pasiunea lor. Rareș se vede pregătindu-se și activând în viitor în domeniul roboticii. Ian are o atracție spre zona de antreprenoriat și, cu siguranță, va urma această pasiune.

Susținerea lor vine din partea profesorilor Liviu Popoi și Aura Simon, dar și din partea părinților, a căror activitate este foarte apropiată de pasiunea pe care o împărtășesc cei doi tineri.

Cea de-a zecea etapă

În perioada 13–15 martie 2026, echipa Soft Hoarders va participa, alături de 96 de echipe, la Campionatul Național FTC România, sezonul 10. Va fi un campionat cu două divizii, semifinale și finala între divizii, dar și 20 de locuri de avansare pentru competiții internaționale (8 pentru FIRST Championship – Campionatul Mondial și 12 pentru Premier Events).