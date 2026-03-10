Centura de Sud a Craiovei, un drum de 10 kilometri a devenit simbolul întârzierilor din infrastructură

Lucrările pentru Centura de Sud a Craiovei, un proiect rutier de aproape 10 kilometri menit să scoată traficul greu din oraș, au ajuns să întârzie cu ani de zile față de termenul stabilit inițial. Deși șoseaua trebuia deschisă circulației încă din 2023, proiectul rămâne încă neterminat, iar șoferii continuă să aștepte finalizarea unei investiții considerate esențiale pentru zona de sud a oraşului. În prezent, lucrările nu sunt terminate, iar mulți șoferi folosesc un drum tehnic din zona șantierului pentru a traversa sectorul aflat încă în construcție. Situația a generat nemulțumiri în rândul transportatorilor și al locuitorilor din Craiova, care așteaptă de ani de zile finalizarea proiectului. Unul dintre motivele principale ale întârzierilor îl reprezintă problemele financiare ale constructorului italian Rizzani de Eccher responsabil de lucrare, care a intrat în procedură de concordat preventiv, o procedură juridică de restructurare, care permite firmelor în dificultate financiară să evite insolvența sau falimentul prin negocierea unui plan de redresare cu creditorii

Reprezentanţii DRDP Craiova spun că într-o lună s-ar da drumul pe sectorul II între Cârcea şi Malu Mare, iar sectorul I bate pasul pe loc din cauua înlocuirii reţelei de înaltă tensiune şi a grinzilor de la pasajul CFR.

Centura- cale lungă

Contractul pentru construcția drumului a fost semnat în 2022, cu un termen de execuție de aproximativ 15 luni. Autoritățile promiteau atunci o soluție rapidă pentru decongestionarea traficului, în special pentru camioanele care tranzitează orașul. Centura urma să facă legătura între trei artere importante — DN6, DN55 și DN56 — facilitând ocolirea oraşului Craiova fără a mai traversa zonele locuite.

Realitatea din teren este însă diferită. După patru ani de la începerea lucrărilor, șantierul nu este încă finalizat. Problemele apărute pe parcurs de la dificultăți financiare ale constructorului până la deficiențe tehnice la unele structuri au încetinit semnificativ ritmul lucrărilor. În anumite puncte, lucrările au fost chiar suspendate temporar, ceea ce a amplificat întârzierile.

Pentru locuitorii din Craiova, dar și pentru transportatori, situația a devenit frustrantă. Traficul greu continuă să treacă prin zone urbane, crescând aglomerația și nivelul de poluare. Mulți șoferi spun că drumul ar fi trebuit să fie deja funcțional și să reducă semnificativ timpul de tranzit în partea de sud a orașului.

Deocamdată, însă, proiectul rămâne un exemplu al dificultăților întâlnite frecvent în marile investiții de infrastructură: termene depășite, lucrări întârziate și promisiuni repetate privind o inaugurare care încă nu are o dată certă. Pentru șoferii care traversează zilnic Craiova, centura mult așteptată rămâne, cel puțin pentru moment, doar o promisiune neterminată. Valoarea totală a contractului este de aproximativ 196 de milioane de lei, dintre care 140 de milioane de lei provin din fonduri europene.

Sectorul Cârcea -Malu Mare ar putea fi deschis într-o lună

Instituția DRDP Craiova, care supervizează investiția, a confirmat că nu există datorii financiare către antreprenor şi că lucrările au trecut de 90%