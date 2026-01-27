Societatea care se ocupă de curățenia orașului își cumpără utilaje în leasing

Societatea primăriei care se ocupă de curățenia stradală, de deszăpezirea orașului și curățenia în parcurile și grădinile publice vrea să-și cumpere utilaje în leasing. Sătulă, probabil, să tot închirieze utilaje mai ales în sezonul rece SC Salubritate s-a gândit că ar fi mai bine să le cumpere. Drept urmare, făcând un inventar al utlajelor, operatorul s-a gândit să scoată din buget 1.950.000 euro (fără TVA) ca să cumpere 7 autospeciale multifuncționale și automăturătoare.

“Din analiza parcului auto actual, rezultă că utilaje precum DJ 04 SAL (an 2007) sau DJ 08 SPS (an 2018) prezintă o uzură avansată, cumulând peste 17.000 de ore de funcționare, fapt ce generează cheltuieli cu reparațiile de aproximativ 25% din producție. Având în vedere că în anul 2026 expiră actualele contracte de delegare, este necesară achiziția a 7 utilaje noi (autospeciale multifuncționale și automăturători), investiție estimată la 1.950.000 euro (fără TVA). Achiziția se va realiza exclusiv din fondurile S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prin contract de leasing financiar pe o perioadă de 60 de luni, respectând principiul autonomiei patrimoniale a societății”, se spune într-un proiect de HCL.

În același proiect se mai spune că:

“Utilajele necesare pentru activități precum deszăpezirea, salubrizarea stradală, transportul deșeurilor rezultate din curățenie publică sau realizarea operațiunilor de DDD sunt mijloace fixe cu valoare ridicată, a căror achiziție nu poate fi realizată decât prin mecanisme financiare adecvate, respectiv leasing financiar sau alte forme de finanțare acceptate de legislația financiară și comercială. Lipsa acestor investiții ar afecta direct capacitatea societății de a-și îndeplini obligațiile contractuale și, implicit, ar genera disfuncționalități grave în furnizarea serviciilor publice de interes local. Achiziția utilajelor prin leasing financiar este pe deplin conformă cadrului legal aplicabil. Leasingul financiar reprezintă un instrument legal de finanțare a activelor, utilizat în mod curent pentru achiziția de mijloace fixe.”.

Consilierii locali urmează să decidă asupra acestui proiect în sedința de Consiliu Local de joi, 29.01.2026.