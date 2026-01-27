Societatea care se ocupă de curățenia orașului își cumpără utilaje în leasing

Societatea primăriei care se ocupă de curățenia stradală, de deszăpezirea orașului și curățenia în parcurile și grădinile publice vrea să-și cumpere utilaje în leasing. Sătulă, probabil, să tot închirieze utilaje mai ales în sezonul rece SC Salubritate s-a gândit că ar fi mai bine să le cumpere. Drept urmare, făcând un inventar al utlajelor, operatorul s-a gândit să scoată din buget 1.950.000 euro (fără TVA) ca să cumpere 7 autospeciale multifuncționale și automăturătoare.
În același proiect se mai spune că:
Consilierii locali urmează să decidă asupra acestui proiect în sedința de Consiliu Local de joi, 29.01.2026.