Începe forfoteala la vârful școlilor din Dolj

Peste jumătate din școlile și grădinițele din Dolj ar putea avea conducere noua. Nu mai puțin de 170 de directori și directori adjuncți au ajuns la finalul contractului de management. Mare parte din ei vor asigura interimatul până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de sfârșitul acestui an școlar. Alții au fost deja înlocuiți de alți profesori titulari.

Inspectoratul școlar județean Dolj a comunicat, la solicitarea GdS, numărul de directori și directori adjuncți ai unităților de învățământ cărora le-a expirat contractul de management. Cea mai mare parte dintre ei rămân directori interimari până la finalul anului școlar.

Până atunci, tabloul mutărilor de la vârful învățământului din Dolj arată în felul următor, potrivit ISJ Dolj.

„Având în vedere și dispozițiile clauzei X lit. A) pct. 1 din contractul de management educațional, în data de 17.01.2026 unui număr de 170 de directori și directori adjuncți (din care 129 de directori și 41 de directori adjuncți) din unitățile de învățământ preuniversitar le-a încetat de drept, prin ajungere la termen, atât a numirii în această funcție, cât și a contractului de management educațional.Ținând cont de cele menționate anterior, precizăm că niciunul dintre cei 170 de directori și directori adjuncți nu și-au pierdut funcția deținută, doar s-a li încheiat contractul de management educațional.



În baza art. 198 alin. (6) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, se prevede că:

„(6) În cazul vacantării funcţiei de director sau de director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia directorului general, cu avizul consiliului de administraţie al DJIP/DMBIP şi cu acordul scris al persoanei solicitate.”

Un număr de 148 de directori și directori adjuncți (din care 114 de directori și 34 de directori adjuncți) au fost detaşați în interesul învăţământului, fiind numiți prin decizia Inspectoratului Școlar Județean Dolj, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar 2025 – 2026.

Prin aplicarea dispozițiilor legale, menționate mai sus au fost numite un număr de 22 de cadre didactice unităţi de învăţământ preuniversitar de stat (din care 15 de directori și 7 de directori adjuncți).