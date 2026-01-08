Dolj: Doi pietoni, loviți de o mașină la Poiana Mare. O femeie a murit pe loc

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat în această seară, în jurul orei 19.35, cu privire la faptul că pe DN 55A, în afara localității Poiana Mare, s-a produs un accident rutier.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Formațiunii Rutiere Calafat.

Un bărbat, de 45 de ani, din orașul Corabia, județul Olt, în timp ce conducea un autoturism pe DN 55A, din direcția Calafat către Poiana Mare, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu doi pietoni, două femei de 51 și 73 de ani, care circulau pe partea carosabilă din sens invers.

În urma evenimentului rutier, femeia de 51 de ani, din comuna Poiana Mare a decedat. Cea de-a doua a fost transportată la spital.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Citește și: Care au fost cele mai vândute modele de mașini în România, în 2025