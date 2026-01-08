Care au fost cele mai vândute modele de mașini în România, în 2025

Cele mai vândute modele auto pe piața din România în 2025 au fost cele ale mărcii Dacia, relevă datele centralizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor Auto (APIA).

Dacia Logan s-a dovedit a fi cel mai popular model, în rândurile cumpărătorilor din România, în 2025, potrivit B1Tv. Pe parcursul anului 2025 fost vândute aproximativ 15.300 de unități, ceea ce este cu atât mai remarcabil cu cât acest model este disponibil pentru achiziție doar în România și Bulgaria.

Locul al doilea în clasamentul vânzărilor a fost ocupat de modelul Dacia Duster. În 2025, aproximativ 14.000 de mașini Duster au fost vândute în România. SUV-ul produs la Mioveni a fost apreciat pentru combinația echilibrată dintre prețul accesibil și calitățile dovedite atât pe șosea cât și off-road.

Pe locul al treilea la vânzările din România s-a plasat Dacia Sandero. Acest model a înregistrat peste 8.100 de unități vândute pe parcursul anului 2025.

La finalul anului 2025, aceste preferințe au urmat, în general, tendința de pe întregul an, însă cu două mici excepții. În decembrie, pe primul loc la vânzări a fost Dacia Duster, iar pe locul al doilea Dacia Logan. Pe de altă parte, pe locul al treilea, în locul Daciei Sandero s-a plasat Renault Clio.

