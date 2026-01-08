Olt: DN 54, închis între localităţile Deveselu şi Studiniţa din cauza viscolului şi zăpezii

Un sector din DN 54, în judeţul Olt, a fost închis, joi seară, din viscolului şi a zăpezii depuse pe carosabil.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că s-a luat măsura închiderii circulaţiei rutiere pe DN 54, între localităţile Deveselu şi Studiniţa, judeţul Olt, pe tronsonul kilometric 8 +300 metri – 16+100 metri, din cauza viscolului şi a zăpezii depuse pe carosabil.

Se acţionează cu utilaje de deszăpezire, la faţa locului fiind prezente echipaje de poliţie, care monitorizează sectorul de drum închis şi asigură interzicerea circulaţiei rutiere pe tronsonul de drum închis.

Meteorologii anunţă că, până sâmbătă, vor fi ninsori la munte, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, nordul şi centrul Moldovei, dar şi precipitaţii mixte şi ploi în celelalte regiuni.

De asemenea, vântul va avea intensificări în sudul, centrul şi estul ţării, fiind emise avertizări Cod portocaliu şi Cod galben de ninsori si viscol.

Din joi seară, vremea se va răci accentuat şi va deveni geroasă, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania şi la munte minimele urmând să fie între -15 şi -10 grade.

