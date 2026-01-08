Senatul SUA vrea să îi interzică lui Donald Trump să întreprindă alte atacuri împotriva Venezuelei fără autorizarea Congresului

Senatul SUA a adoptat joi o rezoluție bipartidică pentru a-l împiedica pe Donald Trump să întreprindă noi acțiuni militare împotriva Venezuelei, după ce acesta a ordonat un raid în weekend pentru a-l captura pe președintele acestei țări, Nicolas Maduro, fără a informa în prealabil Congresul.

Pentru a deveni lege, rezoluția ar trebui să treacă de Camera Reprezentanților condusă de republicani și să supraviețuiască unui veto preconizat al lui Trump, ceea ce ar necesita o majoritate de două treimi în ambele camere, anunță Reuters.

Lovitură pentru Trump, în Senat

Măsura a fost adoptată cu 52 de senatori pentru și 47 împotrivă. Toți democrații au votat pentru măsură, la fel ca și republicanii Rand Paul, Todd Young, Lisa Murkowski, Josh Hawley și Susan Collins.

Rezoluția privind puterile de război, introdusă de senatorul democrat Tim Kaine, impune lui Trump să solicite permisiunea înainte de a ataca sau de a folosi armata împotriva Venezuelei.

După raidul de sâmbătă, în care forțele speciale americane au atacat capitala Venezuelei, Caracas, și l-au dus pe Maduro la New York pentru a fi judecat pentru acuzații legate de „narcoterorism”, președintele a declarat că nu a informat în prealabil legislatorii deoarece „Congresul are tendința de a divulga informații”.

Acest lucru a stârnit indignarea democraților și a unor republicani, care au susținut că raidul era ilegal fără aprobarea Congresului și risca să arunce Statele Unite într-un conflict prelungit.

După capturarea lui Maduro, unii parlamentari au acuzat administrația că a indus în eroare Congresul, inclusiv democrații în mod public și unii republicani în culise.

Noi obstacole

Adoptarea de către Senat ar fi o victorie importantă pentru legislatorii care au promovat problema puterilor de război. Dar pentru a deveni lege, rezoluția ar trebui să treacă de Camera Reprezentanților, condusă de republicani, și să supraviețuiască unui veto preconizat al lui Trump, ceea ce ar necesita o majoritate de două treimi în ambele camere.

Legiuitorii au recunoscut obstacolele, dar au spus că unii republicani ar putea fi reticenți față de o campanie prelungită și costisitoare de schimbare a regimului în Venezuela.

Miercuri, Trump a declarat pe site-ul său Truth Social că dorește ca bugetul militar al SUA să crească de la 1 trilion de dolari la 1,5 trilioane de dolari.

Constituția SUA prevede că orice președinte trebuie să obțină aprobarea Congresului înainte de a lansa o operațiune militară de lungă durată. Potrivit senatorilor care se opun rezoluției privind puterile de război, capturarea lui Maduro este o operațiune de aplicare a legii, nu o acțiune militară. Maduro este judecat într-un tribunal american pentru acuzații de trafic de droguri și arme, la care a pledat nevinovat. Ei spun, de asemenea, că Trump are dreptul, în calitate de comandant suprem, să lanseze acțiuni militare limitate pe care le consideră necesare pentru securitatea națională.

