Dolj: Circulația cu BAC-ul la PTF Bechet – Oryahovo, suspendată din cauza condițiilor meteo

De Daniela Moise

Poliţia de Frontieră anunţă joi seară suspendarea temporară a trecerii cu BAC-ul la PTF Bechet – Oryahovo, începând cu ora 16.00, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Reluarea activităţii va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă în condiţii de siguranţă.

„Începând cu data de 08.01.2025, ora 16:00, ca urmare a notificării transmise de Centrul Comun de Contact Giurgiu, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu informează că activitatea de traversare a mijloacelor de transport şi a persoanelor pe ruta Oryahovo (Bulgaria) – Bechet (România) este temporar suspendată”, a transmis Poliţia de Frontieră pe pagina sa de facebook.

Măsura a fost dispusă din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Reluarea activităţii va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă în condiţii de siguranţă, mai anunţă autorităţile.

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu precizează că rămâne la dispoziţia cetăţenilor pentru informaţii actualizate privind circulaţia către Bulgaria.

