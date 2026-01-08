Un șofer a derapat și a ajuns cu mașina pe acoperișul unei pensiuni

Șoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, maşina a derapat, a rupt un parapet și a aterizat pe acoperişul unei pensiuni. Conducătorul auto, un tânăr de 22 de ani, din municipiul Târgu Mureş, a suferit leziuni în urma impactului şi a fost transportat la spital.

IPJ Braşov a anunţat că evenimentul rutier a avut loc joi, în jurul orei 12.00, pe DN1, în staţiunea Predeal, la ieşirea către staţiunea Azuga.

„La faţa locului, poliţiştii l-au identificat pe conducătorul auto, un tânăr de 22 de ani, din municipiul Târgu Mureş, care ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare a autovehiculului într-o curbă şi ar fi ieşit în afara părţii carosabile. La testarea cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare negativă. Întrucât conducătorul auto a suferit leziuni în urma impactului, acesta a fost transportat la o unitate medicală, unde beneficiază de îngrijiri de specialitate”, informează Poliţia.

În urma accidentului a fost deschis un dosar penal care vizează infracţiunea de vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier şi luarea măsurilor legale ce se impun la finalizarea acestora.

