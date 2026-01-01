Ce a descoperit Olguța Vasilescu la Revelionul de la Craiova

Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a făcut o descoperire surprinzătoare la petrecerea de Revelion care a avut loc în centrul orașului.

Primarul a scris pe pagina sa de Facebook că la focul de artificii de la trecerea dintre ani au fost peste o sută de mii de oameni dintre care mai mult de jumătate ar fi fost străini. Asta înseamnă cel puțin 50.000 de persoane venite din alte țări special pentru eveniment sau care stau în Craiova sub o formă sau alta.

„Peste 100 000 de oameni au fost azi, de Revelion, la focul de artificii. De la Universitate până la Primărie. Și mai puțin de jumătate vorbeau limba română. Am auzit vorbindu-se în engleză, italiană, spaniolă, bulgară, sârbă și chiar chineză sau limbi total necunoscute mie. Sunt atât de mândră de orașul nostru și de echipa de la Primărie cu care colaborez!”, a scris Olguța Vasilescu.