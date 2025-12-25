DRDP Craiova: Ninsori viscolite în zonele montane, deszăpezirea se desfășoară în condiții dificile

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat joi dimineață că, în zonele montane din aria sa de competență, ninge viscolit, condițiile meteo îngreunând semnificativ intervențiile de deszăpezire.

Potrivit reprezentanților instituției, pe toate sectoarele de drum unde se înregistrează ninsori se acționează permanent cu utilaje dotate cu lamă și cu material antiderapant, pentru menținerea circulației în condiții de siguranță.

Oltenia, sub Cod galben de ninsori și vânt puternic

Drumarii reamintesc că întreaga regiune a Olteniei se află sub incidența unui cod galben de ninsori și intensificări ale vântului, emis de meteorologi.

„Nu vă deplasați pe drumurile acoperite cu zăpadă cu autovehicule neechipate corespunzător”, este recomandarea fermă adresată șoferilor de către DRDP Craiova.

Prognoză meteo: răcire accentuată și viscol

Meteorologii anunță că până vineri dimineață vor fi semnalate precipitații mixte și ninsori în cea mai mare parte a țării. Vântul va avea intensificări cu rafale de 45–55 km/h, iar vremea se va răci accentuat.

Joi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între -5 și 2 grade Celsius în sudul și estul țării, iar pe timpul nopții se va instala gerul în Moldova și estul Transilvaniei.

19 județe și Capitala, sub avertizare meteo

Totodată, 19 județe din Dobrogea, Oltenia, Muntenia și sudul Banatului, precum și municipiul București, se află sub Cod galben de vânt puternic, ninsori viscolite, depuneri de strat de zăpadă și polei.

Autoritățile recomandă prudență sporită în trafic și adaptarea vitezei la condițiile de drum.

