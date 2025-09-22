ADI ECO Dolj resuscitează serviciul corp control

Și-a amintit ADI Eco Dolj că are și atribuții de control asupra operatorului de salubrizare a orașului, dar şi a craiovenilor. Din acest motiv cere acordul asociaților, UAT-urilor din județ, inclusiv primăriei Craiova, să mandateze președintele “Asociației să împuternicească agenții constatatori din cadrul aparatului tehnic al Asociației, să constate și să sancționeze contravențiile” în domeniul salubrizării.



Societatea care asigură salubrizarea în Craiova și județ este Iridex Group. Prin urmare, ADI va lua la puricat activitatea operatorului, dar şi modul în care craiovenii colectează gunoiul. Din această cauză locuitorii urbei se pot trezi cu amenzi dacă încurcă containerele.



“Această măsură este necesară pentru asigurarea respectării contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, întărirea disciplinei în activitatea operatorilor și protejarea intereselor unităților administrativ-teritoriale membre. Împuternicitului i se conferă dreptul, dar și obligația de a constata faptele contravenționale, de a întocmi procese-verbale de constatare și sancționare, de a aplica sancțiunile prevăzute de actele normative și de a sesiza organele competente, atunci când se impune”.

Cu alte cuvinte se reinventează un fel de serviciu Corp Control ca pe vremea Salubrității, când respectiva societatea era operatorul de salubrizare al orașului Craiova.

Cam același lucru ar urma să facă și angajații ADI ECO Dolj cărora li se conferă dreptul, dar și obligația de a constata faptele contravenționale, de a întocmi procese-verbale de constatare și sancționare, de a aplica sancțiunile prevăzute de actele normative și de a sesiza organele competente, atunci când se impune.

ADI ECO Dolj justifică această decizie astfel:

“Necesitatea adoptării acestei hotărâri este dată de protecția interesului public prin combaterea rapidă și eficientă a faptelor contravenționale, de responsabilizarea operatorilor și a cetățenilor, iar aplicarea sancțiunilor contravenționale descurajează practicile neconforme și stimulează conformarea voluntară cu consecință respectării normelor de salubrizare, protecția mediului și sănătatea populației”.

Până la aceste moment, deși exista un cadru legal (Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor și contravențiile prevăzute în Regulamentul de desfășurare a activităților delegate de către ADI ECODOLJ), nu se știe dacă ADI a întreprins vreun control asupra activității operatorului. În spațiul public, nu s-a auzit despre astfel de verificări. Craioveanu de rând a resimțit doar o creștere a taxei de gunoi. Deși colectăm selectiv de câțiva ani, ceea ce înseamnă o cantitate mai mică de gunoi menajer, taxa de salubrizare nu a scăzut, a crescut de la an la an. ADI Eco Dolj nu face decât să colecteze aceste taxe de la UAT-uri și să o transfere în contul Iridexului.

Contravenții

Iată ce contravenții trebuie să constate și să sancționeze ADI ECO Dolj conform prevederilor Legii nr.101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților:

“Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.Articolul 62(1)Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare:a)prestarea de către operator a uneia dintre activitățile reglementate de prezenta lege fără aprobarea autorităților administrației publice locale prin hotărârea de dare în administrare, respectiv hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;

(4)Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei fapta de aprindere și/sau ardere a deșeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a deșeurilor vegetale rezultate de la operațiunile de curățare a spațiilor verzi, arbuștilor, arborilor.

6)Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 300 lei încălcarea dispozițiilor art.33,alin 6, lit. d“.

Acest articol prevede: