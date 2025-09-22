ADI ECO Dolj resuscitează serviciul corp control

Și-a amintit ADI Eco Dolj că are și atribuții de control asupra operatorului de salubrizare a orașului, dar şi a craiovenilor. Din acest motiv cere acordul asociaților, UAT-urilor din județ, inclusiv primăriei Craiova, să mandateze președintele “Asociației să împuternicească agenții constatatori din cadrul aparatului tehnic al Asociației, să constate și să sancționeze contravențiile” în domeniul salubrizării.
Societatea care asigură salubrizarea în Craiova și județ este Iridex Group. Prin urmare, ADI va lua la puricat activitatea operatorului, dar şi modul în care craiovenii colectează gunoiul. Din această cauză locuitorii urbei se pot trezi cu amenzi dacă încurcă containerele.
Cu alte cuvinte se reinventează un fel de serviciu Corp Control ca pe vremea Salubrității, când respectiva societatea era operatorul de salubrizare al orașului Craiova.
Cam același lucru ar urma să facă și angajații ADI ECO Dolj cărora li se conferă dreptul, dar și obligația de a constata faptele contravenționale, de a întocmi procese-verbale de constatare și sancționare, de a aplica sancțiunile prevăzute de actele normative și de a sesiza organele competente, atunci când se impune.
ADI ECO Dolj justifică această decizie astfel:
Până la aceste moment, deși exista un cadru legal (Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor și contravențiile prevăzute în Regulamentul de desfășurare a activităților delegate de către ADI ECODOLJ), nu se știe dacă ADI a întreprins vreun control asupra activității operatorului. În spațiul public, nu s-a auzit despre astfel de verificări. Craioveanu de rând a resimțit doar o creștere a taxei de gunoi. Deși colectăm selectiv de câțiva ani, ceea ce înseamnă o cantitate mai mică de gunoi menajer, taxa de salubrizare nu a scăzut, a crescut de la an la an. ADI Eco Dolj nu face decât să colecteze aceste taxe de la UAT-uri și să o transfere în contul Iridexului.
Contravenții
Iată ce contravenții trebuie să constate și să sancționeze ADI ECO Dolj conform prevederilor Legii nr.101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților: