Balastierele la control

Garda de Mediu „se ia la trântă” cu mafia balastierelor şi face controale la exploatările din judeţ. Verificările s-au lăsat şi cu sancţiuni, cei drept cam subţiri.

Acțiunea de inspecție și control a vizat în mod principal modul de exploatare a agregatelor minerale, respectarea permisului de exploatare în terasă, cât și în albiile râului Jiu și ale fluviului Dunărea. Astfel, au fost verificați 34 de operatori economici și au fost constatate mai multe neconformități, pentru care au fost luate măsurile legale care se impun.

„Comisarii Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Dolj au desfășurat o acțiune mixtă împreună cu reprezentanții ABA Jiu și ANRM, vizând operatorii economici care exploatează agregate minerale în județul Dolj. Scopul a fost verificarea respectării legislației privind protecția mediului și gospodărirea apelor.

Inspecțiile s-au concentrat pe modul de exploatare a agregatelor minerale, respectarea permisului de exploatare atât în terase, cât și în albiile râului Jiu și ale fluviului Dunărea. În total, au fost controlați 34 de operatori economici, iar comisarii au constatat mai multe neconformități.



Ca urmare a controalelor, au fost aplicate 4 sancțiuni în valoare totală de 200.260 de lei, iar operatorilor li s-au impus măsuri cu termene clare pentru remedierea problemelor identificate”, spun reprezentanţii Gărzii de Mediu

În timpul verificărilor, au fost constatate: neconformităţi cu privire la exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor, sortarea, spălarea şi concasarea fără a deţine acte de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului, obligatorii pentru desfăşurarea acestor activităţi.

Totodată s-a descoperit că se fac lucrări executate pe ape sau în legătură cu apele fără permisiunea autorităţilor pentru protecţia mediului.

S-a depistat lipsa sistemelor de auto-monitorizare privind calitatea apelor freatice. În plus, nu s-au respectat măsurile impuse cu ocazia controalelor anterioare.

Balastierele, un pericol nevăzut

Săpatul în albia râurilor este o activitate scăpată de sub control. Nimeni nu știe la cât se ridică evaziunea fiscală, iar balastierele ilegale sunt un pericol pentru mediu, dar prejudiciază și bugetul de stat. La o primă vedere, pare o activitate inofensivă, dar balastierele situate aproape de cursurile de apă și își spală agregatele minerale cu apa pe care nu o plătesc şi tulbură cursurile de apă. Aceste intervenții haotice modifică uneori cursurile de apă, ducând la inundații, ruperi de maluri, afectarea proprietăților și punerea în pericol a vieții oamenilor.

O altă problemă ar fi că aceste balastiere scoat apa din freatic, ducând la evaporare și pierderi de apă subterană, ceea ce contribuie la deșertificare. Problemele cu deșertificarea nu apar doar din cauza lipsei de ploi, ci și din cauza lipsei de apă în subteran, care să asigure umiditatea solului.