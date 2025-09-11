20.6 C
Craiova
joi, 11 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljŞcoală din Craiova unde elevii intră cu cartelă, ca la metrou. Elevilor le va fi greu să mai chiulească

Şcoală din Craiova unde elevii intră cu cartelă, ca la metrou. Elevilor le va fi greu să mai chiulească

De Maria CERNĂTESCU

Începând din acest an şcolar în una dintre cele mai mari şcoli din Craiova, accesul se face ca la metrou sau marile corporaţii. Elevii, dar şi părinţii vor intra şi vor ieşi din şcoală doar pe bază de cartelă, depăşind turnicheţii de control, montaţi la intrare. Este singura unitate de învăţământ din Craiova care are un astfel de sistem de control-acces. Dacă elevul pleacă din şcoală părintele este înştiinţat printr-un e-mail.

Când s-au întors la şcoală, elevii de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” au avut o mare surpriză: accesul în curtea şcolii se făcea diferit faţă de anul şcolar trecut. Mai precis, accesul în curtea şcolii se face pe bază de cartelă, prin turnicheţi de control. Pentru început turnicheţii, încă, nu au fost puşi în funcţiune, dar de la 1 octombrie aceştia vor da mari bătăi de cap, şcolarilor care se gândesc să chiulească sau sa plece din incinta şcolii în timpul pauzelor. Nici vizitatorii nu au de ales, vor intra în curtea colegiului doar dacă deţin o cartelă de acces.


Conducerea CNFB spune că a fost alegerea părinţilor, deşi nu toţi sunt încântaţi de această alegere.”Când am ajuns, am rămas oripilat, îngrozit… șocat! Au montat „bariere” din alea ca la metrou, unde dai cu cartela să intri. Acum, ce voiam să vă zic: mi se pare inuman”, spune un părinte.

Pentru siguranţă şi antichiul

Directoarea CNFB, Ileana Didu explică cum s-a ajuns aici şi care sunt beneficiile acestui sistem. Măsura a fost luată pentru siguranţa elevilor, dar are şi beneficiul de a-i opri pe copii să mai chiulească. Cartelele de acces sunt folosite atât de elevi, cât și de profesori. De exemplu, un elev care are program până la ora 13:00 nu va putea ieși mai devreme din școală. Cartelele sunt personalizate, iesirea din școală fiind posibila doar în concordanță cu orarul elevului. Timp de trei săptămâni, elevii vor putea intra în școală atât pe la poarta păzită de portar cat și pe la cei 6 turnicheți. Mai apoi, accesul se va face exclusiv după controlul electronic.


„În Adunarea generală a „Asociaţiei părinţilor buzeşteni”, de acum un an, unul din punctele de pe ordinea de zi a fost, o modalitate de acces a elevilor şi a persoanelor care intră în liceu. Împreună cu părinţii am demarat procedura de realizare a unui sistemde control-acces cu turnicheţi şi cartele individualizate pentru fiecare elev şi profesor. În primul rând ca să monitorizăm persoanele care intră în colegiu, pentru siguranţa elevilor noştri, dar şi de a încerca să-i conştientizăm pe elevii care nu sunt majori şi care nu au voie conform Regulamentului de organizare a unităţilor de învăţământ să părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor din programul orar. Elevii de 18 ani pot să părăsească şcoala în timpul pauzelor. Împreună cu părinţii, care au fost de acord în proporţie de 99% am implementat sistemul de control-acces. Lucrarea este plătită de părinţii prin „Asociaţia părinţilor buzeşteni” şi a fost efectuată cu o firmă privată. Implementarea s-a făcut între 1 august şi 1 septembrie. Acum, suntem în stadiul de încărcare a cartelelor de acces, personalizate pentru fiecare elev. Pe data de 1 octombrie sperăm să dăm drumul sistemului. Părinţii primesc ca şi la catalogul electronic un e-mail prin care sunt înştiinţaţi că fiul/fiica a intrat şi a ieşit din incinta şcolii. Elevii şi părinţii vor intra doar pe baza acestor cartele. Cei care nu sunt din incinta şcolii se înregistrează la portar, primesc un ecuson de vizitator şi o cartelă cu acces limitat”, spune directoarea CNFB, Ileana Didu.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA