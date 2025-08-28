Planul secret al primăriei pentru termoficarea Craiovei

Două proiecte de hotărâre supuse, astăzi, votului consilierilor locali din Craiova scot la iveală planul Primăriei Craiova de a construi de la zero o centrală pe gaz care să înlocuiască actualul CET 2, din Bariera Vâlcii, sursă constantă de poluare pentru locuitorii din zonă şi cu un viitor incert. Primăria face primii paşi pentru începerea proiectului şi cumpără aproape 3 hectare de teren situate peste drum de CET 2.

Proiecte similare sunt în diferite faze de execuţie la Govora sau Constanţa, dar varianta pe care o va alege Craiova va fi, probabil, anunţată în perioada următoare. Pe scurt, în prima fază este vorba despre montarea unor motoare alimentate cu gaz care să producă agent termic, iar ulterior, ele pot produce şi energie electrică. Cu ce bani s-ar putea realiza proiectul? Ei, bine, aici apare dificultatea, deoarece în oraşele în care a început implementarea cu fonduri din PNRR vorbim de peste o sută de milioane de euro.

Primăria Craiova a introdus peste ordinea de zi a şedinţei de consiliu local de astăzi două proiecte care, la prima vedere, par o afacere imobiliară. Municipalitatea vrea să cumpere de la doi cetăţeni două suprafeţe de teren: una de 22.016 metri pătraţi şi alta de 7.558 de metri pătraţi.

Cele două parcele de teren sunt situate, una pe Aleea 1 Şimnic, numărul 82, cealaltă pe Strada Amurgului. Ambele sunt amplasate în apropierea CET 2 Bariera Vâlcii. Preţul pe care îl va plăti primăria pentru a deveni proprietara terenului nu se ştie însă, pentru că trebuie efectuată o evaluare, dar ne putem face o idee. De exemplu, pentru suprafaţa de 22.016 metri pătraţi, cumpărătorul a plătit anul trecut 100.000 de euro, dar a plătit taxe notariale la valoarea de 570.000 de euro, aşa cum rezultă din contractul încheiat la notar. De unde această reducere? Terenul este în zona de parcuri, recreere, turism cu interdicţie de construire până la elaborarea PUD/PUZ, aşa cum rezultă din CU din 2024 emis de Primăria Craiova.

„Se aprobă cumpărarea (achiziţionarea) de către municipiul Craiova, a imobilului – teren, în suprafață de 21700 mp din acte şi 22016 mp din măsurători, situat în municipiul Craiova, Aleea 1 Şimnic, nr. 82, înscris în Cartea Funciară nr.200724 Craiova, identificat conform planului cadastral și planului de ansamblu din anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin adresa nr. 275753/25.08.2025 Traşcă Marin şi Traşcă Florentina, proprietari al imobilului – teren în suprafață de 21700 mp din acte şi 22016 mp din măsurători, situat în Craiova, Aleea 1 Şimnic, nr. 82, (fost T6, P8), jud. Dolj înscris în Cartea Funciară nr. 200724 Craiova, aduc la cunostinţa Primăriei Municipiului Craiova că îşi arată disponibilitatea de a vinde terenul, mai sus menţionat“, se arată în raportul care însoţeşte proiectul.

Soluţia de avarie în cazul în care Electroncentrale îşi dă duhul

Cealaltă suprafaţă de teren, de 7558 de mp, face parte dintr-o donaţie mai mare, care mai include un apartament şi un teren de 1,3 ha, plus o casă pe care vânzătorul către primărie a primit-o de la mama lui. Ce ştim este că toate au fost evaluate de notari la 380.000 de euro.

„Se aprobă cumpărarea (achiziţionarea) de către municipiul Craiova, a imobilului – teren, în suprafață de 7558 mp, situat în municipiul Craiova, str.Amurgului, nr.30, (fost T6, P8), înscris în Cartea Funciară nr.236576 Craiova, identificat conform planului cadastral și planului de ansamblu din anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prețul de pornire al negocierii se stabileşte pe baza raportului de evaluare care se supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova“, se arată în proiectul de hotărâre.

„Prin adresa nr. 275763/25.08.2025 Chiciu Nicuşor-Alin, proprietar al imobilului – teren în suprafață de 7558 mp, situat în Craiova, Str. Amurgului, nr. 30, (fost T6, P8), jud. Dolj înscris în Cartea Funciară nr. 236576 Craiova, aduce la cunostinţa Primăriei Municipiului Craiova că îşi arată disponibilitatea de a vinde terenul, mai sus menţionat.

Prin referatul de aprobare nr. 275860/2025 al Primarul Municipiului Craiova se propune adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind „Cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova, a imobilului – teren în suprafață de 7558 mp, situat în Craiova, Str. Amurgului, nr. 30 înscris în Cartea Funciară nr. 236576 Craiova”.

Prin adresa nr. 275763/25.08.2025 Chiciu Nicuşor Alin, necăsătorit, proprietar al imobilului – teren, conform Contract de Donaţie autentificat sub nr. 407/16.03.2020, în suprafață de 7558 mp, situat în Craiova, Str. Amurgului, nr. 30, (fost T6, P8), jud. Dolj înscris în Cartea Funciară nr. 236576 Craiova, aduce la cunostinţa Primăriei Municipiului Craiova că îşi arată disponibilitatea de a vinde terenul, mai sus menţionat, către Municipiul Craiova.

Având în vedere cele de mai sus este oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova a imobilului – teren în suprafață de 7558 mp, situat în Craiova, Str. Amurgului, nr. 30, (fost T6, P8), jud. Dolj înscris în Cartea Funciară nr. 236576 Craiov, terenul fiind necesar în vederea dezvoltării de soluţii alternative care să permită autorităţii publice locale să intervină pentru asigurarea agentului termic în municipiul Craiova, în cazul în care, Electrocentrale Craiova SA şi-ar înceta activitatea, patrimoniul acesteia fiind ipotecat către Exim Banca Româneasca SA“.

Şi aici ajungem la expresia „în vederea dezvoltării de soluţii alternative“, prin care primăria vrea să asigure continuarea furnizării de căldură în Craiova. Municipalitatea a iniţiat cele două proiecte de hotărâre plecând de la premisa rezonabilă că Electrocentrale Craiova şi-ar înceta activitatea din cauza cerinţelor UE de renunţare la centralele pe cărbune şi de reducere a poluării. Dacă se va întâmpla sau este doar o presupunere rămâne de văzut. Dar, dacă se adevereşte, noua structură ce va furniza căldură craiovenilor va arăta precum cele aflate în derulare la Govora sau Constanţa, la o scară mai mult sau mai puţin similară.

Cum este la CET Govora

”Am semnat astăzi, 24 martie 2025, contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de construire a Centralei în cogenerare de la CET Govora, o investiție majoră care ajunge la cca 200 milioane euro. Proiectul se va desfășura în trei etape, care presupun: achiziționarea și montarea a 4 cazane pentru apă fierbinte și a 5 motoare termice cu puteri de 10,4 MW electric fiecare, precum și construirea unei centrale de cogenerare pe biomasă cu o putere de 1,8 MW electric.

Termenul de execuție a lucrărilor este de 25 de luni, din care 2 luni sunt prevăzute pentru partea de proiectare. Prin realizarea acestei investiții la CET Govora, scopul nostru este de a putea furniza apă caldă și căldură populației la un preț mai mic și la standarde înalte de eficiență și de protecție a mediului înconjurător”, declara președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu. Pe acele motoare termice a pus ochii şi Primăria Craiova şi le vrea montate cât mai curând.

Centrală de peste 100 de milioane de euro la Constanţa cu cinci motoare

Constănţenii vor avea o centrală nouă care ar trebui finalizată în vara anului viitor. Valoarea lucrarilor este de 581,3 milioane de lei (fara TVA). Noua centrala va fi construita pe amplasamentul vechiului CET Palas si va functiona pe gaz natural, cu posibilitatea utilizarii hidrogenului verde.

Proiectul presupune construirea unei surse noi de energie termica, bazata pe o tehnologie de cogenerare de inalta eficienta, cu turbina pe gaz pregatita pentru amestec cu gazele regenerabile/cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, impreuna cu toate echipamentele si instalatiile auxiliare necesare. Mai exact, va fi construita o turbina cu gaze cu cazan recuperator de apa fierbinte, cu capacitatea de 25 MWe si 30 MWt, care va fi realizata la cele mai noi standarde si in conformitate cu toate cerintele de eficienta energetica, mediu si schimbari climatice.

Proiectul noii centrale termoelectrice este finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Componenta 6 – Energie, cu o valoare totala de 743 milioane de lei (inclusiv TVA). Din aceasta suma, peste 512 milioane de lei reprezinta fonduri nerambursabile, iar restul constituie contributie din bugetul local. în cadrul noului CET vor fi instalate 5 unităţii cu motor termic cu ardere intern[, cu funcţionare pe gaze naturale, cu o capacitate total[ de 52 MWe + 45 MWt, 4 cazane de apa cald[ cu o capacitate totală de 100 MWt, doua cazane de abur cu o capacitate de 12 t/h, o staţie de degazare termică şi pompare a apei de adaos în reţeaua de termoficare, un acumulator de caldura cu capacitatea utila de stocare a apei calde de 9.500 mc, precum si o statie de pompare a agentului termic“.