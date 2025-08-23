Copil din Craiova, dat dispărut

Update: Copilul a fost găsit în zona unui supermarket din cartierul Romanești, din municipiul Craiova, declarând faptul că pe perioada cât a lipsit nu a fost victima vreunei infracțiuni.

Polițiștii Secției 2 Poliție Craiova au fost sesizaţi vineri seară, la ora 23.20, de către o femeie, de 29 de ani, din municipiul Craiova, că în aceeași seară, în jurul orei 19.00, fiul său vitreg, DURAC LEONARD, de 8 ani, a plecat de la domiciliul unde locuiește fără forme legale, din municipiul Craiova și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: înălţime 1,35 m, greutate 21 kg, ochii căprui, păr negru, scurt, fața ovală.

La momentul plecării acesta era îmbrăcat cu pantaloni scurți albaștri și tricou verde.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la minorul dispărut sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Citește și: Femeie în stare gravă după ce soțul, care încălcase de patru ori ordinul de protecție, a bătut-o. Bărbatul s-a spânzurat