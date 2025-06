Ne-au năpădit buruienile! Cine taie iarba de la periferia Craiovei?

„Imaginile sunt de pe strada Vînători de munte, pe care locuiesc. Am facut nenumarate sesizări la Radpfl și Primăria Craiova în care le am sesizat situația acestui cartier, trotuare impracticabile, buruieni care depășesc 1 m, se circulă pe stradă, oamenii stau în stațiile de autobuz tot în stradă. Au trimis o echipă care a curățat fix 100 m si au dispărut. Nu a mai trecut absolut nimeni, le am trimis inclusiv video și poze, fără rezultat, o ignoranță mai mare ca aceasta nu există”, spune o craioveancă din cartierul Veterani.