În căutarea….apei pierdute

„Eu am hidrofor şi nu folosesc nici un mililitru de apă din reţeaua de apă. Eu am consum zero. De câteva luni mă trezesc cu un consum de 9mc/lună. Am ajuns să am 600 de lei de plătit. Am anunţat la CAO, au venit şi au spus că este pierdere, că este defecţiune la contoar. M-au pus să fac o cerere ca să nu mai plătesc. Asta a fost când m-am trezit prima dată, acum câteva luni, cu un consum de 9mc. Au venit şi au stabilit că între căminul din stradă şi căminul din curte este o pierdere. Le-am spus să-l închidă. De atunci au trecut două trei luni şi îmi tot trimit constant un consum de 9 mc. Ei îmi spun că în ăia doi metri dintre cămine este o pierdere. Îmi spun că se consumă apă. Păi 9 mc sunt 9000 de litri pe lună, ar ieşi apa la suprafaţă. Cine să consume dacă este oprită apa în patru locuri până la punctul de consum?”, spune Rujan.