Reabilitarea grădiniţelor din Craiova, proiect care a pornit cu stângul

„Lucrările de reabilitare la grădiniţe sunt în întârziere. Am mai răspuns la întrebări, în acest sens, venite pe 544.

Sunt proiecte care au pornit cu stângul. Atunci când s-a făcut proiectarea, copii fiind în grădiniţă nu s-a putut face decopertarea necesară astfel încât care sunt problemele de structură la aceste grădiniţe. În momentul în care au decopertat au văzut, de exemplu, că sunt grădiniţe pe care noi vroiam să le mansardăm şi care aveau găuri în acoperiş. A fost un proiect pilot pe vremea lui Ceauşescu, în care din cauza economiilor pe care voiau să le facă, au lăsat planşeul de beton cu găuri în el. Evident că nu puteam să ne asumăm, să mergem mai departe cu lucrările, până când nu facem o expertiză, ceea ce a durat. Am făcut o altă procedură de achiziţie, am discutat din nou cu proiectantul. Proiectanutul nu şi-a mai dat interesul pentru această lucrare şi am făcut o nouă achiziţie de proiectare. Fostul proiectant nu a avut curajul să meargă mai departe Între interesul cetăţeanului şi siguranţa copilului , nu punem în discuţie toate aceste lucruri, ca să venim noi să facem mult mai repede aceste lucrări. Am constatat la unele grădiniţe că nu au fundaţie, erau construite pe pământ. Nu poţi să faci consolidare pe proiectele care erau doar referitoare la acest lucru până nu faci din nou expertiză. Toate lucrurile acestea au cauzat întârzieri. Acum , se lucrează la majoritatea grădiniţelor, sunt doar două care trebuie să se finalizeze până la sfâţrşitul acestui an, cele care au mansardările. La celelalte, lucrările se vor finaliza mult mai repede, în luna septembrie, copiii vor fi în el”, spune primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu