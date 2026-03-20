Standarde internaționale în farfuria animalului cu patru picioare. De ce certificarea producătorului este principala garanție a siguranței

Sănătatea câinelui depinde în mod direct de calitatea hranei pe care o primește în castron.

Un modern de producator hrana caini trebuie să respecte cerințe internaționale stricte, garantând siguranța și valoarea nutritivă a produselor. Procesul de producție implică un control în mai multe etape: de la verificarea furnizorilor de materii prime până la ambalarea finală. Ingredientele de calitate nu sunt doar carne, ci componente clar specificate în compoziția produsului:

surse de proteine (pui proaspăt, carne de vită, pește sau miel);

cereale sigure;

surse naturale de grăsimi (ulei de somon, semințe de in);

vitamine și minerale dozate.

Principala garanție a siguranței este certificarea conform standardelor ISO. Cele mai stricte dintre acestea sunt ISO 9001 (sistemul de management al calității) și ISO 22000 (managementul siguranței alimentelor). Aceste certificate confirmă:

absența impurităților nocive;

un control microbiologic riguros;

depozitarea corespunzătoare;

trasabilitatea fiecărei etape de producție.

Atunci când consumatorul alege hrană de la un producător certificat, își protejează prietenul cu patru picioare de riscurile ascunse. Certificarea ISO nu este o strategie de marketing, ci o responsabilitate reală față de animale și proprietarii acestora. La urma urmei, sănătatea animalului de companie începe cu o farfurie sigură.

De ce certificarea este mai importantă decât promisiunile de marketing

Pe piața hranei pentru câini, sloganurile atrăgătoare, ambalajele frumoase și promisiunile de „super-sănătate” prevalează adesea asupra faptelor reale. Cu toate acestea, certificarea, și nu marketingul, reprezintă dovada fiabilă a calității și siguranței. Iată de ce:

Verificare independentă – certificarea nu este efectuată de producător, ci de auditori externi, care controlează producția, materiile prime și procesele. Confirmarea siguranței – certificatele garantează absența impurităților nocive, a toxinelor și a agenților patogeni, precum și compoziția naturală. Controlul calității – de la materii prime până la produsul finit, fiecare etapă este controlată și documentată. Protejarea sănătății câinelui – hrana certificată respectă standardele internaționale, reducând riscul de alergii, intoxicații sau deficiențe nutriționale.

Proprietarii care aleg produse certificate pot fi siguri că producătorul își asumă responsabilitatea pentru produsele sale și nu face promisiuni deșarte.

Cum se verifică certificarea producătorului

Certificatele ISO 9001 și ISO 22000 pot fi găsite pe site-ul oficial al producătorului sau în secțiunea „Certificare”. De exemplu, compania Kormotech, producătorul renumitei game Club 4 Paws, publică în mod deschis pe site-ul său toate certificatele deținute, ceea ce confirmă conformitatea cu standardele internaționale.

De asemenea, puteți consulta bazele de date independente ale organismelor de certificare sau puteți solicita vânzătorului documentele oficiale. Dacă producătorul răspunde evaziv sau nu dorește să prezinte certificatele, acesta este un motiv serios de îndoială. La vânzătorii responsabili, totul este disponibil public, iar aceștia vă permit fără ezitare să consultați astfel de documente. De aceea, este mai bine să acordați atenție confirmărilor oficiale de calitate, dacă vă pasă cu adevărat de animalul dvs. de companie.