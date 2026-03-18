De ce controlul rozătoarelor este esențial în depozite și fabrici

Pierderile provocate de un singur șoarece pot depăși costul unui an întreg de prevenție.

În spațiile industriale și logistice, controlul rozătoarelor nu mai este de mult o simplă măsură sanitară – este o componentă critică a managementului riscurilor.

Un singur incident cu urme de rozătoare într-un depozit alimentar sau farmaceutic poate atrage suspendarea activității, distrugerea stocurilor și pierderi reputaționale greu de recuperat.

Compania ATUM, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, gestionează zeci de contracte în depozite și fabrici din Oltenia, oferind programe complete de monitorizare și control al rozătoarelor, bazate pe trasabilitate digitală și intervenții preventive.

🔹 De ce rozătoarele sunt o amenințare majoră

Șoarecii și șobolanii nu produc doar disconfort vizual.

Ei pot:

contamina suprafețele și produsele cu bacterii periculoase (Salmonella, E. coli);

distruge ambalaje, cabluri și instalații electrice;

provoca incendii prin roaderi accidentale;

compromite complet siguranța alimentară și sanitară a spațiului.

„O singură rozătoare într-un depozit de alimente poate declanșa o reacție în lanț: neîncredere, pierderi financiare și sancțiuni. Iar prevenția costă de zeci de ori mai puțin decât remedierea,” explică Robert Necsuliu, fondatorul ATUM.

🔹 Prevenție, nu reacție

Modelul ATUM este construit pe control permanent, nu pe reacții de moment.

Fiecare spațiu este analizat individual, stabilindu-se:

tipurile de riscuri specifice (acces, ventilație, zone de depozitare);

numărul și poziționarea punctelor de control (capcane, stații de momeală, senzori);

frecvența inspecțiilor;

protocolul de intervenție în caz de activitate confirmată.

Prin această abordare, compania menține un nivel constant de siguranță, eliminând riscul reaparițiilor.

🔹 Tehnologie și trasabilitate

Sistemul ATUM Digital asigură documentarea completă a tuturor activităților.

Fiecare capcană are un cod unic, fiecare verificare este înregistrată digital, iar clientul poate vedea în timp real:

starea fiecărui punct de control,

produsele utilizate,

recomandările tehnicienilor,

grafice cu evoluția activității rozătoarelor.

Această transparență permite decizii rapide și audituri fără stres.

🔹 Stații sigure și produse profesionale

ATUM utilizează stații de momeală securizate, rezistente la manipulare, amplasate conform cerințelor legale și standardelor HACCP.

Produsele folosite sunt omologate, controlate și aplicate în doze minime eficiente, pentru a proteja oamenii și animalele domestice.

„Nu folosim niciodată produse în exces. Siguranța și controlul trebuie să meargă mână în mână,” precizează Robert.

🔹 Protecția logistică începe cu igiena

Fie că vorbim de un depozit de alimente, de o fabrică sau de un spațiu logistic, prevenția rozătoarelor este o investiție în stabilitate.

ATUM oferă companiilor din Oltenia un parteneriat bazat pe responsabilitate, trasabilitate și profesionalism — pentru ca fiecare spațiu să fie sigur, curat și conform în orice moment.

📍 Fiecare locație tratată de ATUM devine un exemplu de ordine, precizie și responsabilitate.

