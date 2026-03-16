Aveți o idee de afacere, dar finanțarea reprezintă o problemă? Avem noutăți de la FNGCIMM.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), instituție cu rol esențial în mediul economic românesc, propune și în anul 2026 produse de garantare noi. Într-un context economic în care viteza de reacție și accesul rapid la capital fac diferența dintre stagnare și creștere, FNGCIMM vine în sprijinul antreprenorilor care își propun să realizeze proiecte viabile din punct de vedere economic, dar care întâmpină dificultăți în obținerea unui credit bancar, pentru că nu dețin suficiente garanții materiale. Această facilitate este cu atât mai importantă în cazul companiilor aflate la început de drum.

Pentru anul 2026, antreprenorii pot accesa produsele de garantare din surse proprii FNGCIMM, respectiv Garanția, Plafon, Garanția OPTIMM și Garanția Expresă, dar și noi tipuri de garanții adaptate diferitelor nevoi ale antreprenorilor.

Garanția PLAFON

Beneficiari eligibili – IMM-uri înființate potrivit Legea 346/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de transmitere a documentației – Documentația este transmisă de bancă, online, prin aplicația web Plafoane.

Valoarea maximă a garanției: în limita a: 1.600.000 lei; 2.000.000 lei; 2.400.000 lei- în funcție de finanțator.

Procent de garantare: pentru activitate curentă/ investiții: maximum 80% din finanțarea aprobată

Comisionul de garantare este stabilit în funcție de clasa de risc a beneficiarului, respectiv:

Activitate curentă:

min. 1,70%/an – max. 2,95%/an

3,8%/an pentru Start-up

Investiții:

min. 1,60%/an – max. 2,95%/an

3,8%/an pentru Start-up

Valabilitatea garanției pentru activitate curentă este de maximum 36 luni, iar pentru investiții, conform perioadei stabilite de finanțator

Termen de analiză: 5 zile lucrătoare de la primirea Solicitării de garantare.

Garanția OPTIMM – este o adaptare a garanției PLAFON la cerințele de flexibilitate și rapiditate din piață

Beneficiari eligibili – IMM-uri înființate potrivit Legea 346/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de transmitere a documentației: Documentația se transmite online, prin aplicația web Plafoane (de către finanțator).

Destinația finanțării garantate

Capital de lucru maxim 250.000 lei sau maxim 500.000 lei (în funcție de finanțator)



Procent de garantare: Maximum 80% din finanțarea aprobată.

Valoarea maximă a garanției; până la 200.000 lei sau 400.000 lei (în funcție de finanțator)

Valabilitatea garanției: Maximum 24 luni, cu posibilitate de prelungire

Comision de garantare

2,3%/an

2,95%/an pentru prelungiri (clasa de risc VII)

3,8%/an pentru Start-up

Garanții necesarepe lângăgaranția FNGCIMM în proporție de 80%, sunt solicitate de finanțator: fideiusiune, ipotecă pe cont curent sau alte garanții agreate, în proporție de 20%.

Garanția EXPRESĂ

Pentruproiectele de anvergură și ai nevoie de finanțări care depășesc nivelul sumelor garantate prevăzute în convențiile plafon.

Beneficiari eligibili – IMM-uri

Modalitatea de transmitere a documentației – Documentația se transmite de către bancă, în format letric.

Valoarea maximă a garanției – Maxim 2.500.000 EUR pe societate / grup.

Procent de garantare din finanțarea aprobată

Activitate curentă: maximum 50%

Investiții: maximum 80%

Valabilitatea garanției – pentru activitate curentă: maximum 36 luni, iar pentru investiții: stabilită în funcție de finanțator

Garanții necesare / Mix de garanții

80% garanție FNGCIMM

20% alte garanții agreate de finanțator

Termen de analiză – 10 zile lucrătoare de la primirea Solicitării de garantare și a Dosarului de garantare, întocmite corect și complet.

Produse de garantare ce vor fi lansate în anul 2026

GARANȚIA DE PORTOFOLIU PENTRU MICROCREDITE GARANTARE SCRISORI DE GARANȚIE BANCARĂ SCRISORI DE GARANȚIE ACORDATE DIRECT IMM-URILOR START-UP NATION-EDIȚIA 4 REFINANȚARE IMM INVEST PLUS ȘI IMM PLUS INSTANT IMM GARANTARE LEASING GARANȚIA DE PORTOFOLIU

Tot în cursul acestui an, FNGCIMM operaționalizeză patru instrumente financiare inovatoare pentru sectorul IMM, de tip garanție de portofoliu plafonată, combinate cu grant într-o operațiune unică, cofinanțate de Uniunea Europeană prin FEADR. Lansarea și implementarea acestor instrumente va fi realizată în coordonarea Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene, a ADR Centru și ADR Sud Vest Oltenia. Prin instrumentele financiare sunt acordate garanții, cu comision 0 și dobândă subvenționată pentru o perioadă de 12 sau 24 de luni în funcție de tipul finanțării – capital de lucru sau pentru investiții – ce vor fi accesate de la intermediarii financiari selectați.

Beneficiarii pot primi un rabat de capital de maxim 20%, dacă indicatorii programului sunt realizați, precum și asistență tehnică în valoare de 2.000 euro aferente creditelor pentru capital de lucru și 5.000 de euro pentru investiții.

