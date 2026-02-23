JONA CLINIC deschide oficial o clinică stomatologică premium în inima Craiovei

JONA CLINIC CRAIOVA marchează un moment important în extinderea unuia dintre cele mai apreciate branduri de stomatologie premium din România și invită publicul la evenimentul oficial de inaugurare.

Noua clinică reprezintă un pas firesc în dezvoltarea rețelei JONA CLINIC, consolidând prezența națională și internațională a brandului și aducând în Craiova standardele ridicate de excelență, tehnologie și estetică dentară care au consacrat această echipă medicală.

Detalii eveniment inaugurare

Locație: Craiova – Strada Arieș, nr. 34,

Craiova – Strada Arieș, nr. 34, Data: Sâmbătă, 28 februarie,

Sâmbătă, 28 februarie, Ora: 13:00 – 15:00.

Evenimentul va avea loc în prezența fondatorilor Dr. Jona Yousif și Dr. Shawu Dani, care vor tăia panglica inaugurală și vor prezenta conceptul medical ce a consacrat brandul JONA CLINIC la nivel național și internațional.

Viziunea fondatorilor

„La Jona Clinic, stomatologia este un echilibru între știință, precizie și grijă autentică. Acord o atenție deosebită fiecărui detaliu, pentru că excelența se construiește prin consecvență și integritate clinică. Deși premiile noastre ne recunosc munca, încrederea pacienților și zâmbetele naturale, pline de încredere, rămân cea mai mare realizare a noastră.” – JONA YOUSIF

Dr Jona Yousif

„La Jona Clinic, mă concentrez pe construirea unui cadru internațional solid, bazat pe încredere, transparență și standarde clinice înalte. Prin dezvoltarea turismului medical și extinderea prezenței noastre globale, ne asigurăm că pacienții din întreaga lume au acces facil la servicii stomatologice de înaltă calitate, oferite cu profesionalism, grijă și consecvență.” – DANI SHAWU

Deschiderea oficială și începutul activității medicale

Activitatea clinicii va începe în mod oficial pe 1 martie, iar calendarul de programări este deja complet, ca urmare a cererii ridicate pentru serviciile stomatologice premium oferite de JONA CLINIC.

Noua clinică din Craiova reunește o echipă medicală extinsă, formată din specialiști cu experiență solidă, pregătiți să ofere tratamente la cele mai înalte standarde de calitate, siguranță și estetică.

Servicii disponibile în cadrul JONA CLINIC CRAIOVA

Estetică dentară & fațete feldspatice

Implanturi dentare cu ghid chirurgical

Stomatologie pediatrică

Ortodonție

Endodonție

Odontoterapie

Parodontologie

Radiografie dentară digitală

Fondatorul clinicii, Dr. Jona Yousif, este recunoscut pentru performanțele sale profesionale, fiind multiplu premiat și deținător al numeroaselor distincții obținute atât în România, cât și la nivel internațional.

Expansiunea JONA CLINIC continuă

Deschiderea JONA CLINIC CRAIOVA face parte dintr-o strategie amplă de extindere, susținută de cererea tot mai mare pentru servicii stomatologice premium și de un mod de lucru bazat pe atenția la detalii, tehnologie avansată și o relație autentică cu pacientul. Reprezentanții clinicii anunță că urmează noi inaugurări în alte orașe din țară.

Publicul craiovean este invitat să participe la evenimentul de inaugurare pentru a cunoaște echipa și pentru a descoperi conceptul medical care a transformat JONA CLINIC într-un reper al stomatologiei moderne.

Rețeaua JONA CLINIC

București – Bulevardul Unirii, nr. 63

– Bulevardul Unirii, nr. 63 Sibiu – Strada Regele Ferdinand, nr. 2

– Strada Regele Ferdinand, nr. 2 Craiova – Strada Arieș, nr. 34

Programări și informații