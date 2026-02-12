Promenada Craiova anunță o lună plină de evenimente, activități și spectacole pentru toți vizitatorii

Craiova, 12 februarie – Luna februarie aduce la Promenada Craiova o serie de evenimente pentru întreaga familie, transformând sesiunea de cumpărături într-o experiență completă. Vizitatorii se pot bucura de ateliere creative LEGO, spectacole de circ aduse de Circul Bellucci în parcarea centrului comercial, activități dedicate kendamei cu xRemus și târguri de Mărțișoare, concepute pentru toate vârstele.

Iubirea sărbătorită prin flori LEGO®

În perioada 14–15 februarie, între orele 12:00 și 20:00, zona Info Desk găzduiește un eveniment creativ, inspirat din universul LEGO® Botanicals. Activitatea propune un atelier interactiv în care construcția și imaginația se îmbină într-o experiență dedicată iubirii și florilor care nu se ofilesc niciodată. Participanții vor contribui la realizarea unei Florării LEGO®, folosind flori construite din seturi LEGO® Botanicals puse la dispoziție în cadrul evenimentului. Florăria va rămâne expusă în Promenada Craiova până pe 15 martie.

După decorarea spațiului, participanții pot lua parte la sesiunea Make & Take – Mini Flower Build, unde vor construi o mini floare LEGO® – Micro Peace Lily (Mini Crinul Păcii), pe care o pot păstra ca amintire. Activitatea include și Bouquet Builder, un concept interactiv prin care vizitatorii își pot crea simbolic buchetul ideal, alegând combinații de flori ilustrate pe cartonașe speciale. Odată selectat modelul preferat, aceștia pot descoperi seturile corespunzătoare în Magazinul Certificat LEGO®.

În plus, zona evenimentului va fi completată de un spațiu dedicat fotografiilor, perfect pentru ca toți participanții să capteze momente inedite alături de prieteni și familie.

Circul Bellucci organizează spectacolul de circ „Viaggio Nel Tempo”

Între 13 februarie și 1 martie, parcarea Promenada Craiova, vizavi de intrarea Reserved, devine scena unui spectacol cu tradiție internațională. Circul Bellucci aduce în scenă „Viaggio Nel Tempo”, un show care propune o călătorie prin arta acrobațiilor. Astfel, familia Bellucci reunește cinci generații de artiști de circ italieni, iar imaginea producției este Sonny Medini, o personalitate TV în România și în afară, care a adus un nou concept de spectacol în țară.

Programul spectacolelor:

Luni, Miercuri, Joi și Vineri: ora 18:00;

Sâmbăta: 15:00 și 18:00;

Duminica: 11:30 și 15:00;

În zilele de marți nu se organizează spectacole.

În plus, vizitatorii se vor putea bucura în prima zi de spectacol și în zilele de miercuri de un preț redus la tribună. Biletele pot fi achiziționate online sau direct de la casieria circului, deschisă cu două ore înainte de fiecare reprezentație.

Pasionații de kendama sunt așteptați la KENDAFEST cu xRemus

Pe 21 februarie, de la ora 15:00, zona Food Court din Promenada Craiova găzduiește KENDAFEST, evenimentul dedicat pasionaților de kendama și culturii urbane. Invitatul special xRemus pregătește demonstrații spectaculoase de trick-uri, sesiuni de meet & greet, sesiuni foto și provocări interactive cu toți fanii săi.

Evenimentul are intrare liberă și se dedică tuturor vizitatorilor: de la jucători experimentați la începători sau curioși și promite energie, competiție și premii pentru participanți.

Târg de Mărțișoare

În perioada 25 februarie – 1 martie, Promenada Craiova găzduiește Târgul de Mărțișoare, unde vizitatorii pot descoperi simboluri tradiționale și o gamă largă de creații dedicate începutului de primăvară.

Mai multe detalii despre evenimentele desfășurate în Promenada Craiova pot fi găsite pe site-ul oficial Promenada Craiova sau pe paginile de Facebook și Instagram ale centrului comercial.

***

Despre Promenada

Promenada, parte din portofoliul NEPI Rockcastle, cel mai mare și modern centru comercial din municipiul Craiova, are o suprafață închiriabilă de 78.500 metri pătrați, din care noul centru comercial ocupă 62.500 mp, iar magazinul Dedeman, 16.000 metri pătrați. Centrul comercial găzduiește peste 120 de magazine, mixul de chiriași incluzând atât nume în premieră la nivel național, cât și numeroase branduri în exclusivitate pe piața din Craiova.

Printre cele peste 20 de magazine în premieră se numără Massimo Dutti, Mamaquilla, Lefties, Peek & Cloppenburg, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Sports Direct, Mohito, Obsentum și Carrefour, dar și de noile concepte de magazine din lanțul Inditex: Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Zara. Alte premiere sunt constituite de retaileri de tehnologie și software (iStyle).

Promenada pune la dispoziția clienților săi peste 2100 de locuri de parcare, precum și cea mai mare terasă panoramică exterioară din Craiova, unde se găsesc restaurante și cafenele, pentru o experiență cât mai plăcută de petrecere a timpului liber.

Cu aplicația mobilă SPOT, disponibilă gratuit în Google Play și App Store, clienții Promenada sunt recompensați cu puncte de loialitate la fiecare sesiune de cumpărături, ce aduc oferte și beneficii.