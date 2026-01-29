ElectroPutere Mall se extinde la 62.000 de metri pătrați, în urma unei investiții de 22 de milioane de euro, și devine al treilea cel mai mare centru comercial din afara Bucureștiului

Grupul francez de real estate Catinvest anunță finalizarea unei extinderi de 10.500 de metri pătrați a ElectroPutere Mall Craiova, realizată printr-o investiție totală de 22 de milioane de euro. Odată cu inaugurarea noii extinderi, ElectroPutere Mall ajunge la o suprafață totală de aproximativ 62.000 de metri pătrați, poziționându-se în top trei centre comerciale din afara Bucureștiului.

Noua extindere aduce în premieră pentru Craiova și județul Dolj doi chiriași ancoră internaționali – Primark și Half Price – care își vor deschide primele magazine din regiune în cadrul ElectroPutere Mall. Prezența acestor branduri marchează un pas important în dezvoltarea proiectului și consolidează poziția ElectroPutere Mall ca destinație comercială de referință în sud-vestul României.

Pe lângă extinderea suprafeței comerciale, proiectul include și creșterea capacității de parcare, astfel încât ElectroPutere Parc va dispune de peste 3.150 de locuri de parcare. Totodată, va fi deschis un nou acces din Bulevardul Decebal, care va îmbunătăți semnificativ accesibilitatea și fluxurile de trafic.

Odată cu inaugurarea acestei extinderi, ElectroPutere Parc depășește 110.000 de metri pătrați de spații comerciale, intrând în top trei cele mai mari parcuri comerciale din România. Proiectul are un mix solid de chiriași, printre care Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, Media Galaxy, H&M, C&A, Bebe Tei și Farmacia Tei, alături de Inspire Cinema. Cea mai recentă extindere consolidează poziția ElectroPutere Parc ca principala destinație regională pentru retail și divertisment.

„Această extindere reprezintă un pas strategic în evoluția ElectroPutere Parc și reflectă încrederea noastră în potențialul Craiovei ca pol regional de retail. Prin creșterea suprafeței comerciale, atragerea unor chiriași ancoră internaționali și investițiile în infrastructură și accesibilitate, dezvoltăm o destinație comercială solidă, gândită pe termen lung. Ne propunem să oferim consumatorilor o experiență completă și actuală, iar partenerilor noștri un cadru stabil și atractiv pentru dezvoltare”, subliniază Bertrand Catteau, CEO al Catinvest Group.

Prin această extindere, Catinvest Eastern Europe își consolidează strategia de dezvoltare a unor proiecte comerciale cu impact regional, adaptate cerințelor actuale ale pieței. Prin dezvoltări etapizate și decizii atent calibrate, compania creează spații comerciale flexibile, menite să susțină creșterea pe termen lung a comunităților locale și să asigure performanța proiectelor pe termen lung, cu beneficii directe pentru consumatori și economia locală.

Grupul francez de real estate Catinvest, care deține și administrează ElectroPutere Parc din Craiova, are un portofoliu diversificat de proiecte în România și Europa Centrală și de Est. În România, Catinvest deține galeriile comerciale Orhideea și Esplanada Pantelimon din București, Tom din Constanța și ElectroPutere Mall, iar în cadrul ElectroPutere Parc operează și ElectroPutere Offices și Aparthotel Craiova. La nivel regional, portofoliul include proiecte precum Savoya Park din Budapesta și Borska Pole din Plzen, iar în Franța grupul este activ pe segmentele rezidențial și comercial. În total, Catinvest deține și administrează peste 525.000 de metri pătrați de spații comerciale în Franța și Europa de Est.