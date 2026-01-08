Proiectul „Educație pentru incluziune – O abordare transfrontalieră” își propune să promoveze un mediu educațional sigur

Proiectul „Educație pentru incluziune – O abordare transfrontalieră” – cod ROBG00229 își propune să promoveze un mediu educațional sigur, incluziv și orientat spre dezvoltarea socio-emoțională a elevilor din județul Dolj. În acest sens, un număr de zece unități de învățământ vor beneficia de activitățile proiectului, acestea fiind Colegiul Național „Nicolae Titulescu” Craiova, Liceul Tehnologic „Constantin Nicolaescu Plopșor” Plenița, Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” Dăbuleni, Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe” Craiova, Școala Gimnazială Rast, Școala Gimnazială Nr. 1 Moțăței, Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski” Melinești, Școala Gimnazială Gângiova, Școala Gimnazială Goiești și Școala Gimnazială Terpezița.

UAT Județul Dolj – Partener Lider al proiectului, împreună cu Centrul Județean pentru Resurse și Asistență Educațională Dolj și Primăriile Belogradchik, Vratsa și Vidin din Bulgaria, au obținut finanțare de la Uniunea Europeană pentru derularea proiectului Educa ț ie pentru Incluziune – O Abordare Transfrontalier ă , prin Programul Interreg VI-A România-Bulgaria. Activitățile proiectului se vor derula până în luna septembrie 2027.

Prin intermediul proiectului, printre altele, elevii și cadrele didactice vor participa la programe dedicate prevenirii și combaterii bullying-ului, un fenomen care afectează climatul socio-emoțional al școlilor și, implicit, performanțele elevilor, dar și calitatea vieții lor pe termen lung.

Inițiativa „Educație pentru incluziune – O abordare transfrontalieră” contribuie la modernizarea practicilor educaționale și la alinierea acestora la standardele europene în ceea ce privește prevenirea bullying-ului și promovarea incluziunii școlare, reprezentând un pas important în consolidarea colaborării transfrontaliere în domeniul educației.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.286.957,86 euro, din care 1.029.566,27 euro finanțare din partea Uniunii Europene prinFondul European de Dezvoltare Regională și 257.391,59 euroreprezentândcofinanțarea națională.

Valoarea totală a activităților implementate de Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj este de 171.422,20 euro, contribuția proprie fiind de minim 2%, respectiv 3.428,44 euro.

Valoarea totală a activităților implementate de Centrul Județean pentru Resurse și Asistență Educațională Dolj este de 203.280,53 euro, contribuția proprie fiind de minim 2%, respectiv 4.065,61 euro.

Date de contact:

Consiliul Județean Dolj

Str. Olteț nr. 4, Craiova, Dolj, România

Tel: 0251.408.200, e-mail: [email protected]

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene

www.interregviarobg.eu