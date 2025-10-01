Când trebuie schimbate anvelopele de vară cu cele de iarnă?

Schimbarea anvelopelor este un proces sezonier pentru mulți șoferi din România. Dar deși toată lumea știe că trebuie să treci de la vară la iarnă și invers, mulți nu știu exact când este momentul potrivit și de ce contează atât de mult acest detaliu aparent banal.

A conduce iarna cu anvelope de vară nu e doar o greșeală – este periculos și ilegal în anumite condiții. În același timp, a monta anvelopele de iarnă prea devreme duce la uzură prematură și performanțe slabe.

Hai să lămurim exact când și de ce trebuie făcute aceste schimburi.

Ce spune legea despre anvelopele de iarnă?

Legea din România (OUG 5/2011) nu impune o dată fixă pentru montarea anvelopelor de iarnă . Însă stabilește clar că acestea sunt obligatorii atunci când circuli pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Mai exact:

Dacă ai anvelope de vară și ești surprins pe carosabil acoperit de zăpadă sau polei , poți primi amendă;





, poți primi amendă; Poliția poate reține certificatul de înmatriculare și mai poti primi amendă;





și mai poti primi amendă; Este obligatoriu ca anvelopele să fie marcate cu M+S (Mud + Snow) sau, ideal, și cu 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake).

Așadar, nu este vorba de o dată în calendar, ci de condițiile de drum.

Recomandarea specialiștilor: pragul de 7°C

Chiar dacă legea nu spune o dată exactă, producătorii auto și specialiștii în siguranță rutieră oferă un reper foarte important:

Anvelopele de iarnă devin eficace la temperaturi sub 7°C.

De ce?

Pentru că:

Anvelopele de vară devin mai rigide la temperaturi scăzute → pierd aderență;





devin mai rigide la temperaturi scăzute → pierd aderență; Anvelopele de iarnă sunt fabricate dintr-un cauciuc mai moale → rămâne flexibil și aderent chiar și sub 0°C;





sunt fabricate dintr-un cauciuc mai moale → rămâne flexibil și aderent chiar și sub 0°C; Lamelele din profilul anvelopelor de iarnă taie mai eficient prin zăpadă și gheață.

Așadar, montarea anvelopelor de iarnă se face:

În mod ideal: atunci când temperaturile medii scad sub 7°C;





atunci când temperaturile medii scad sub 7°C; În practică: cel mai des, între 15 octombrie și 1 noiembrie ;





cel mai des, între ; Legal: doar dacă circuli efectiv pe carosabil acoperit de zăpadă/gheață.

De ce NU e bine să le schimbi prea târziu?

Mulți șoferi așteaptă primele ninsori pentru a face trecerea. Dar asta implică riscuri:

Temperaturile scad brusc peste noapte, iar dimineața te poți trezi cu gheață pe drumuri;



Service-urile auto devin aglomerate când toată lumea se grăbește la montaj;



Primele ninsori sunt cele mai periculoase – mulți șoferi nu sunt pregătiți, iar accidentele cresc.

Un studiu realizat în Germania a arătat că în primele 3 zile de zăpadă din sezon apar cu până la 30% mai multe accidente cauzate de anvelope nepotrivite sau lipsa echipării corespunzătoare.

Ce se întâmplă dacă montezi anvelopele de iarnă prea devreme?

Și extrema cealaltă este riscantă. Dacă le montezi prea devreme:

La peste 10-12°C , anvelopele de iarnă se uzează mai repede;





, anvelopele de iarnă se uzează mai repede; Cauciucul moale se „tocește” mai repede în condiții de asfalt uscat și cald;





Distanța de frânare este mai mare decât în cazul anvelopelor de vară.

Recomandare: urmărește prognoza meteo pe 7–10 zile și alege un moment în care temperaturile vor rămâne constant sub 7°C – mai ales dimineața și noaptea.

Contează zona în care locuiești

Momentul ideal de schimbare variază în funcție de zona geografică:

În nordul și centrul țării (Brașov, Cluj, Suceava): trecerea se face mai devreme, uneori din septembrie;





(Brașov, Cluj, Suceava): trecerea se face mai devreme, uneori din septembrie; În sud sau la câmpie (București, Constanța): poți amâna montajul până la sfârșitul lunii octombrie;





(București, Constanța): poți amâna montajul până la sfârșitul lunii octombrie; La munte sau pentru drumuri montane frecvente – schimbă anvelopele preventiv, indiferent de temperatura la nivelul orașului.



Checklist: când și cum schimbi anvelopele?

– Verifică să nu aibă crăpături sau uzură vizibilă;



– Adâncimea minimă legală a profilului este 1.6 mm, dar pentru iarnă se recomandă minim 4 mm;



– Verifică presiunea după montare – poate diferi între sezoane;

– Montează anvelopele în perechi sau, ideal, toate patru simultan – pentru echilibru și stabilitate;

Păstrează și depozitează corect setul scos – în loc uscat, întunecat și răcoros.

Ce tip de anvelope să alegi pentru iarnă?

Pe piață există mai multe opțiuni:

Anvelope de iarnă clasice: recomandate pentru zone cu zăpadă, gheață, temperaturi sub 7°C;





recomandate pentru zone cu zăpadă, gheață, temperaturi sub 7°C; Anvelope All Season: valabile doar dacă au marcaj 3PMSF, potrivite în special pentru oraș sau zone cu ierni blânde;





valabile doar dacă au marcaj 3PMSF, potrivite în special pentru oraș sau zone cu ierni blânde; Run-flat sau cu spumă auto-etanșantă: mai scumpe, dar oferă siguranță în caz de pană.

Alege în funcție de:

Clima din zona ta;





Câți kilometri parcurgi pe an;





Dacă folosești mașina zilnic sau ocazional.



Unde montezi anvelopele de iarnă?

Este esențial să apelezi la un service autorizat, care oferă:

Echipamente moderne pentru montaj și echilibrare;





Verificarea geometriei și presiunii;





Posibilitate de depozitare sezonieră, în condiții sigure.

Mulți șoferi aleg magazine online specializate în anvelope, care livrează rapid la service-ul partener sau acasă. Asigură-te doar că:

Anvelopele sunt noi, cu DOT recent;





Ai garanție inclusă și factură;





Primești consultanță dacă ai nevoie de ajutor la alegere.



Concluzie

Anvelopele de iarnă nu sunt opționale. Ele reprezintă o măsură de siguranță reală, cu impact direct asupra stabilității, frânării și confortului la volan. Trecerea de la vară la iarnă nu trebuie făcută în grabă sau în ultima clipă. Alege momentul potrivit, verifică prognoza și montează-le într-un service autorizat.