„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Comunicat de presă



04.09.2025

Beneficiar: SC GAMA OMG SRL

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, finanțat din fonduri europene prin Planul Național

de Redresare și Reziliență al României, Componenta C2: Păduri și protecția biodiversității , Subinvestiția I.2.A. ”

ACORDAREA DE SPRIJIN DE STAT PENTRU DEZVOLTAREA DE CAPACITĂȚI MODERNE DE PRODUCERE A MATERIALULUI

FORESTIER DE REPRODUCERE”

PNRR/2023/C2/S/I.2.A

Numele proiectului de investiție: MODERNIZARE PEPINIERA PENTRU PRODUCERE MFR IN SISTEM CONTAINERIZAT

Contract de finanțare: C2I2A0123000065

Dată de începere: 29.02.2024

Dată de finalizare: 30.09.2025

Obiectivul general al proiectului : Diversificarea metodelor de productie a MFR prin infiintarea unei pepiniere pentru

producerea de MFR, în sistem containerizat.

Obiectivele specifice:

1.Realizarea ( achizitie, montaj si constructii) a doua sere pentru cultivarea MFR ;

2.Realizarea (achizitie, montaj si constructii) a unui spatiu de depozitare unde se afla componentele pentru insamantare si

locul in care se va realiza insamantarea efectiva a puietilor;

3.Racordul la utilitati;

4.Achizitia de utilaje si echipamente;

5 . Realizarea publicitatii.

Valoarea totală a proiectului: 2.004.370,43 LEI

Valoarea finanțare nerambursabilă: 1.803.933,39 LEI

Perioada de implementare a proiectului, confom contract de finantare : de la data de 29 Februarie 2024 pana la data 30

septembrie 2025.

Proiectul s-a finalizat cu urmatoarele rezultate :

1.Achizitia de utilaje/echipamente specifice activitati forstiere : Spatiu de depozitare, doua sere multitunel, bazin

fertilizant cu sistem de fertirigare, sistem de irigare , containere crestere puieti si linie de insamantat;

2.Executie lucrari si montaj pentru sere si spatiu de depozitare;

3.Alimentarea cu apa si cu energie;

4.Achizitia de servicii de consultanta si proiectare;

5.Achizitia de servicii de publicitate.



Date de contact:

Persoana de contact: Iancu Stan

Telefon: 0722 538 013

Email: [email protected]