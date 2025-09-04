„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Comunicat de presă
04.09.2025
Beneficiar: SC GAMA OMG SRL
Apel de proiecte gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, finanțat din fonduri europene prin Planul Național
de Redresare și Reziliență al României, Componenta C2: Păduri și protecția biodiversității , Subinvestiția I.2.A. ”
ACORDAREA DE SPRIJIN DE STAT PENTRU DEZVOLTAREA DE CAPACITĂȚI MODERNE DE PRODUCERE A MATERIALULUI
FORESTIER DE REPRODUCERE”
PNRR/2023/C2/S/I.2.A
Numele proiectului de investiție: MODERNIZARE PEPINIERA PENTRU PRODUCERE MFR IN SISTEM CONTAINERIZAT
Contract de finanțare: C2I2A0123000065
Dată de începere: 29.02.2024
Dată de finalizare: 30.09.2025
Obiectivul general al proiectului : Diversificarea metodelor de productie a MFR prin infiintarea unei pepiniere pentru
producerea de MFR, în sistem containerizat.
Obiectivele specifice:
1.Realizarea ( achizitie, montaj si constructii) a doua sere pentru cultivarea MFR ;
2.Realizarea (achizitie, montaj si constructii) a unui spatiu de depozitare unde se afla componentele pentru insamantare si
locul in care se va realiza insamantarea efectiva a puietilor;
3.Racordul la utilitati;
4.Achizitia de utilaje si echipamente;
5 . Realizarea publicitatii.
Valoarea totală a proiectului: 2.004.370,43 LEI
Valoarea finanțare nerambursabilă: 1.803.933,39 LEI
Perioada de implementare a proiectului, confom contract de finantare : de la data de 29 Februarie 2024 pana la data 30
septembrie 2025.
Proiectul s-a finalizat cu urmatoarele rezultate :
1.Achizitia de utilaje/echipamente specifice activitati forstiere : Spatiu de depozitare, doua sere multitunel, bazin
fertilizant cu sistem de fertirigare, sistem de irigare , containere crestere puieti si linie de insamantat;
2.Executie lucrari si montaj pentru sere si spatiu de depozitare;
3.Alimentarea cu apa si cu energie;
4.Achizitia de servicii de consultanta si proiectare;
5.Achizitia de servicii de publicitate.
Date de contact:
Persoana de contact: Iancu Stan
Telefon: 0722 538 013
Email: [email protected]