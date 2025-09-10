Fermierii români din sectoarele pomicol şi viticol, despăgubiți de Comisia Europeană pentru pierderile pricinuite de înghețul din primăvară

Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru fermierii din sectoarele pomicol şi viticol ale căror culturi au fost afectate de îngheţul târziu din primăvara acestui an, a anunţat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

El arată că fermierii noştri vor beneficia de 11,5 milioane euro, ceea ce reprezintă a doua cea mai mare alocare din acest pachet.

„Încă o veste bună pentru fermierii români! Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru fermierii din sectoarele pomicol şi viticol ale căror culturi au fost afectate de îngheţul târziu din primăvara acestui an! Am cerut acest sprijin în cadrul Consiliului de miniştri AgriFish încă din iunie, pentru că este datoria noastră să sprijinim fermierii să continue să producă.

În urma solicitării făcute de România, Comisia Europeană a propus un pachet de sprijin de urgenţă de 49,8 milioane de euro pentru şase state membre ale Uniunii Europene: Bulgaria, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia şi România. Fermierii noştri vor beneficia de 11,5 milioane EUR, ceea ce reprezintă a doua cea mai mare alocare din acest pachet. Colegii din Ministerul Agriculturii deja lucrează la măsurile şi criteriile de acordare a sprijinului, astfel încât plăţile către fermieri să fie făcute cât mai repede“, a scris ministrul pe pagina sa de facebook.

