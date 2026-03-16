Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a început primirea cererilor de plată pentru Campania 2026

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a demarat luni, 16 martie 2026, Campania de primire a Cererilor de plată pentru anul 2026, destinate fermierilor care solicită subvenții agricole.

Potrivit instituției, fermierii pot depune cererile în perioada 16 martie – 5 iunie 2026, la centrele APIA, conform programării stabilite de fiecare centru.

O singură cerere pentru toate terenurile și exploatațiile

Fermierii trebuie să depună o singură Cerere de plată, chiar dacă exploatează terenuri agricole sau dețin exploatații zootehnice în mai multe localități sau județe.

La completarea cererii, beneficiarii APIA trebuie să actualizeze informațiile aferente Campaniei 2026.

Cererea de plată, inclusiv declarația de suprafață, se completează prin aplicația geospațială AGI Online, disponibilă pe site-ul instituției.

Proceduri pentru sectorul zootehnic

Fermierii care solicită sprijin pentru sectorul zootehnic trebuie să completeze o declarație specifică, conform programării stabilite cu funcționarii APIA, înainte de accesarea aplicației AGI Online.

Pe tot parcursul procesului de depunere a cererilor, fermierii beneficiază de sprijinul funcționarilor APIA, fiind rugați să respecte data și ora programării stabilite.

Ce trebuie să verifice fermierii înainte de depunerea cererii

APIA recomandă fermierilor ca, înainte de depunerea cererii de plată, să se asigure că:

terenurile sunt înregistrate corect în Registrul agricol la primărie,

documentele care atestă utilizarea terenului sunt valabile,

datele animalelor sunt actualizate în Baza Națională de Date (BND), în cazul exploatațiilor zootehnice.

Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea documentelor aparține fermierului și autorității emitente, după caz.

Semnătura electronică, recomandată de APIA

Semnarea cererii de plată este obligatorie, iar APIA recomandă utilizarea semnăturii electronice, considerată o soluție modernă și eficientă pentru finalizarea procesului de depunere.

De asemenea, fermierii sunt sfătuiți ca înainte de semnarea cererii să verifice cu atenție toate informațiile completate și documentele anexate.

Materialele informative privind Campania 2026 sunt disponibile pe site-ul APIA, precum și la centrele județene și locale ale instituției.

Citește și: Simulare Evaluare Națională 2026 la Limba română. Ce trebuie să știe elevii de clasa a VIII-a despre prima probă



