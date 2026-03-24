Inima de campion nu e mereu de fier: De ce un simplu EKG nu este suficient pentru copiii sportivi din Craiova

Sute de copii din Craiova aleargă zilnic pe stadioane, înoată în bazine sau sar pe parchetul sălilor de baschet. Părinții îi privesc cu mândrie din tribune, iar antrenorii le șlefuiesc talentul. Însă, dincolo de medalii și aplauze, există o realitate tăcută: efortul extrem supune inima unui copil unor solicitări uriașe.



Uneori, o inimă mică bate prea repede, prea neregulat sau „altfel”. Iar un control medical de rutină s-ar putea să nu vadă ce se ascunde în spatele acestor bătăi. Dr. Popa Radu medic specialist cardiologie pediatrica, medic primar cardiolog, competenta ecografie vasculara explică ce este „inima de sportiv”.



Ce este, de fapt, „inima de sportiv”?



Antrenamentele intense provoacă modificări adaptative, cunoscute medical sub numele de athlete’s heart. Acestea sunt, în general, benefice și reversibile:

Bradicardia sinusală: Pulsul în repaus scade (30-50 bătăi/min), inima devenind mai economică.

Hipertrofia moderată: Pereții inimii se îngroașă ușor și uniform pentru a pompa mai mult sânge.

Volum sistolic crescut: O eficiență sporită a sistemului cardiovascular.

Deși aceste schimbări sunt normale la micii fotbaliști, înotători sau atleți de performanță, granița dintre adaptare și patologie este extrem de fină.



Subiectul incomod: Moartea cardiacă subită



Statisticile europene arată că moartea cardiacă subită la sportivi tineri este o realitate, nu o ficțiune. Cele mai frecvente cauze sunt afecțiuni cardiace structurale sau electrice nedepistate: cardiomiopatie hipertrofică, sindrom Brugada, sindrom de QT lung sau anomalii ale arterelor coronare , afecțiuni care, în repaus, nu dau niciun simptom vizibil.

Ce face aceste cazuri tragice cu adevărat devastatoare? Faptul că mulți dintre acei copii fuseseră considerați sănătoși. Unii chiar trecuseră printr-un control medical.

Un EKG standard de repaus detectează doar o parte dintre afecțiunile cardiace. Efortul fizic intens poate demasca ceea ce repausul ascunde.



EKG-ul obișnuit: util, dar insuficient pentru copilul sportiv



Electrocardiograma de repaus este primul pas și este importantă. Însă pentru un copil care face fotbal atletism, înoată la club sau practică baschet la nivel competițional, aceasta nu este suficientă ca evaluare de sine stătătoare.

Iată de ce:

Anumite aritmii apar DOAR la efort, nu în repaus

Cardiomiopatia hipertrofică poate arăta normal pe EKG în fazele incipiente, iar pe EKG- poate arăta normal în 5-10% din cazuri

Anomaliile de canal ionic (sindrom QT lung, Brugada) necesită interpretare specializată pediatrică. Ecocardiografia descoperă probleme structurale invizibile pe EKG.





Ce înseamnă o evaluare cardiologică pediatrică completă?

La Clinica Speranța, cabinetul de cardiologie pediatrică oferă un protocol de evaluare gândit special pentru copiii și adolescenții sportivi:

Consultație cardiologică pediatrică specializată , anamneza include istoricul familial de moarte subită, sincope sau aritmii

EKG în 12 derivații interpretat de cardiolog pediatru , interpretarea este diferit față de EKG-ul adultului

Ecocardiografie pediatrică , evaluarea structurii și funcției inimii în timp real

Test de efort (acolo unde este indicat clinic) , cel mai relevant pentru depistarea aritmiilor induse de activitate fizică

Holter EKG 24h ,înregistrarea ritmului cardiac pe parcursul unei zile complete, inclusiv în timpul antrenamentului



„Un copil care leșină la antrenament nu are ‘emoții’. Are un simptom cardiac până la proba contrarie.”



Semnale de alarmă pe care niciun părinte nu trebuie să le ignore

Indiferent dacă copilul tău face sport sau nu, consultați un cardiolog pediatru dacă observați:

Leșin sau pierderea cunoștinței în timpul efortului sau imediat după

Dureri în piept la efort

Palpitatii intense, senzatia ca inima bate neregulat sau pare ca sare

Oboseală neobișnuit de mare față de colegii de același nivel fizic Istoric familial de moarte cardiacă subită la persoane tinere



Craiova, sportul și responsabilitatea față de copiii noștri



Craiova este un oraș cu o cultură sportivă puternică. Fotbalul, înotul, baschetul, atletismul fac parte din viața a sute de familii. Cluburile formative, școlile sportive și asociațiile locale trimit în fiecare an sute de copii la competiții regionale și naționale.

Performanța sportivă aduce bucurie, disciplină și sănătate. Dar aduce și solicitare intensă inclusiv pentru inimă. Cu cât efortul este mai mare, cu atât evaluarea cardiologică trebuie să fie mai riguroasă.

Nu este vorba de a speria familiile. Este vorba de a fi pregătiți.

Dacă ai un copil care face sport intens : fotbal, înot,atletism, baschet, karate, tenis, dans sau orice altă disciplină solicitantă, un EKG de rutină nu este suficient. Inima lui merită o evaluare completă, realizată de un specialist care înțelege particularitățile inimii în creștere.