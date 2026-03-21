APIA dă startul plăților pentru „Silvo-mediu și climă”! Termene importante pentru 2026

Beneficiarii schemei „Silvo-mediu și climă”, din cadrul Intervenției DR-07, pot depune cererile de plată pentru anul 2026: 23 martie – 12 iunie 2026. Modificări cereri: până la 5 iunie 2026.

Sprijinul vizează anul 3 de angajament din cadrul Planului Strategic PAC 2023–2027.

Cine poate beneficia

Sprijinul se acordă:

proprietarilor de păduri din Fondul Forestier Național,

inclusiv Unităților Administrativ-Teritoriale,

Plata este anuală și se acordă pe hectar, în baza unui angajament de 5 ani.

Ce bani poți primi

Schema include două pachete importante:

– Pachetul 1 – Zone de liniște

➡️ 38 euro/an/ha pentru întreaga suprafață

Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor

137 euro/an/ha

Se acordă doar împreună cu Pachetul 1

Condiții și reguli

Sprijin nerambursabil: 100%. Pentru suprafețe mai mari de 500 ha se aplică reducerea (degresivitate).

Scopul programului este de a compensa pierderile și costurile suplimentare generate de măsurile de protecție a mediului.

📲 Detalii complete sunt disponibile pe site-ul oficial APIA: www.apia.org.ro

Citește și: Verdict surprinzător: Elon Musk, găsit vinovat că a indus în eroare investitorii Twitter