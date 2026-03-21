APIA dă startul plăților pentru „Silvo-mediu și climă”! Termene importante pentru 2026

Beneficiarii schemei „Silvo-mediu și climă”, din cadrul Intervenției DR-07, pot depune cererile de plată pentru anul 2026: 23 martie – 12 iunie 2026. Modificări cereri: până la 5 iunie 2026.
Sprijinul vizează anul 3 de angajament din cadrul Planului Strategic PAC 2023–2027.
Cine poate beneficia
Sprijinul se acordă:
- proprietarilor de păduri din Fondul Forestier Național,
- inclusiv Unităților Administrativ-Teritoriale,
Plata este anuală și se acordă pe hectar, în baza unui angajament de 5 ani.
Ce bani poți primi
Schema include două pachete importante:
– Pachetul 1 – Zone de liniște
➡️ 38 euro/an/ha pentru întreaga suprafață
Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor
137 euro/an/ha
Se acordă doar împreună cu Pachetul 1
Condiții și reguli
Sprijin nerambursabil: 100%. Pentru suprafețe mai mari de 500 ha se aplică reducerea (degresivitate).
Scopul programului este de a compensa pierderile și costurile suplimentare generate de măsurile de protecție a mediului.
📲 Detalii complete sunt disponibile pe site-ul oficial APIA: www.apia.org.ro
