Verdict surprinzător: Elon Musk, găsit vinovat că a indus în eroare investitorii Twitter

Un juriu federal din San Francisco a decis că Elon Musk a făcut declarații înșelătoare în timpul preluării Twitter din 2022.

După două zile de deliberări, verdictul a fost unanim în favoarea investitorilor care l-au acuzat că i-a indus în eroare.

Ce l-a costat pe Musk

Juriul a concluzionat că unele afirmații despre:

numărul de conturi false („boți”),

posibilitatea retragerii din tranzacție,

au fost intenționat înșelătoare. Aceste declarații ar fi dus la scăderea artificială a acțiunilor Twitter — de la aproximativ 8 dolari până la 3 dolari pe acțiune.

Investitorii cer despăgubiri

Un grup de investitori, condus de Brian Belgrave, susține că a luat decizii financiare bazate pe declarațiile lui Musk.„Am fost păcălit. Am fost înșelat”, a declarat acesta în instanță.

Dacă decizia rămâne definitivă, investitorii ar putea primi despăgubiri de mii de dolari fiecare, potrivit BBC.

Musk se apără

În timpul procesului, Musk a negat acuzațiile și a susținut că declarațiile sale au fost interpretate greșit.La un moment dat, acesta a recunoscut ironic: „Dacă este vorba despre tweet-uri stupide, atunci sunt vinovat.”

Contextul scandalului

În 2022, Musk a încercat să renunțe la achiziția Twitter de 44 de miliarde de dolari, invocând probleme legate de conturile false. În cele din urmă, a finalizat tranzacția și ulterior a redenumit platforma în X.

Un precedent important

Nu este prima dată când Musk ajunge în instanță din cauza postărilor sale, însă acest verdict ar putea transmite un mesaj clar în lumea financiară: „Dacă miști piața cu cuvintele tale, îți asumi consecințele.”

