Ecouri de primăvară la Filarmonica Oltenia: De la Enescu la magia barocului

Ecouri de primăvară la Filarmonica Oltenia: De la Enescu la magia barocului

De Mariana BUTNARIU

Melomanii sunt invitați, marți, 24 martie, ora 19:00, la un recital cameral de excepție susținut de Cvartetul „Apollo”, care propune o incursiune în universul sensibil al creației enesciene.

Programul serii:

  • Aubade – o lucrare delicată, inspirată de lumina dimineții,
  • Serenade lointaine – nostalgie și emoție în tonuri profunde,
  • Cvartetul cu pian nr. 1 în Re major – o capodoperă plină de energie și complexitate.

O seară în care muzica devine introspecție și trăire autentică.

Seară barocă – energie, eleganță și virtuozitate

Vineri, 27 martie, ora 19:00, sub genericul „SEARĂ BAROCĂ”, Orchestra de Cameră a Filarmonicii propune un spectacol vibrant, plin de capodopere.

Protagonist: violonistul Dan Predoi, în dublă ipostază de solist și dirijor. Momente de neratat:

  • Adagio de Tomaso Albinoni – emoție pură,
  • Concertul în La minor de Johann Sebastian Bach,
  • Dansuri de Arcangelo Corelli,
  • „Primăvara” din Anotimpurile de Antonio Vivaldi – punctul culminant al serii.

La clavecin, Samuel Guiu aduce autenticitatea sunetului baroc.

Un dialog între epoci

De la melancolia modernă a lui Enescu la exuberanța barocului, finalul lunii martie devine o celebrare a muzicii în cele mai rafinate forme ale sale. Două seri, două universuri, o singură experiență memorabilă!

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

