Ecouri de primăvară la Filarmonica Oltenia: De la Enescu la magia barocului

Melomanii sunt invitați, marți, 24 martie, ora 19:00, la un recital cameral de excepție susținut de Cvartetul „Apollo”, care propune o incursiune în universul sensibil al creației enesciene.
Programul serii:
- Aubade – o lucrare delicată, inspirată de lumina dimineții,
- Serenade lointaine – nostalgie și emoție în tonuri profunde,
- Cvartetul cu pian nr. 1 în Re major – o capodoperă plină de energie și complexitate.
O seară în care muzica devine introspecție și trăire autentică.
Seară barocă – energie, eleganță și virtuozitate
Vineri, 27 martie, ora 19:00, sub genericul „SEARĂ BAROCĂ”, Orchestra de Cameră a Filarmonicii propune un spectacol vibrant, plin de capodopere.
Protagonist: violonistul Dan Predoi, în dublă ipostază de solist și dirijor. Momente de neratat:
- Adagio de Tomaso Albinoni – emoție pură,
- Concertul în La minor de Johann Sebastian Bach,
- Dansuri de Arcangelo Corelli,
- „Primăvara” din Anotimpurile de Antonio Vivaldi – punctul culminant al serii.
La clavecin, Samuel Guiu aduce autenticitatea sunetului baroc.
Un dialog între epoci
De la melancolia modernă a lui Enescu la exuberanța barocului, finalul lunii martie devine o celebrare a muzicii în cele mai rafinate forme ale sale. Două seri, două universuri, o singură experiență memorabilă!
