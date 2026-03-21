DOLIU ÎN LUMEA FILMULUI: Actorul Nicholas Brendon din „Buffy” a murit la doar 54 de ani

Actorul american Nicholas Brendon, cunoscut pentru rolul lui Xander Harris din serialul Buffy the Vampire Slayer, a murit la 54 de ani.
Familia sa a confirmat că decesul a survenit în somn, din cauze naturale.
Mesajul emoționant al familiei
Cei apropiați l-au descris ca fiind „pasionat, sensibil și neobosit în dorința de a crea”.
„Cei care l-au cunoscut cu adevărat știau că arta lui era o reflecție pură a sufletului său”, au transmis aceștia.
Carieră și roluri memorabile
Brendon a jucat timp de șapte sezoane în „Buffy”, între 1997 și 2003, fiind cel mai bun prieten al eroinei interpretate de Sarah Michelle Gellar.
După succesul serialului, actorul a apărut în producții precum:
- Criminal Minds,
- Private Practice,
- Kitchen Confidential.
Dar și în filme ca:
- Psycho Beach Party,
- Big Gay Love,
- Redwood.
Omagii din partea colegilor
Actrița Alyson Hannigan i-a adus un omagiu emoționant:
„Dulcele meu Nicky, îți mulțumesc pentru anii de râsete și dragoste… Odihnește-te în pace.”
O viață marcată și de lupte personale
În afara scenei, Brendon a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate și dependență. A suferit un atac de cord și intervenții la coloană pentru o afecțiune rară. A trăit și cu bâlbâială, devenind ulterior susținător al persoanelor cu această condiție.
Familia a transmis că actorul urma tratament și era optimist în privința viitorului, potrivit BBC.
