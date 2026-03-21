12.8 C
Craiova
sâmbătă, 21 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
DOLIU ÎN LUMEA FILMULUI: Actorul Nicholas Brendon din „Buffy” a murit la doar 54 de ani

De Mariana BUTNARIU
Un nume emblematic din „Buffy” a murit
Actorul american Nicholas Brendon, cunoscut pentru rolul lui Xander Harris din serialul Buffy the Vampire Slayer, a murit la 54 de ani.

Familia sa a confirmat că decesul a survenit în somn, din cauze naturale.

Mesajul emoționant al familiei

Cei apropiați l-au descris ca fiind „pasionat, sensibil și neobosit în dorința de a crea”.

„Cei care l-au cunoscut cu adevărat știau că arta lui era o reflecție pură a sufletului său”, au transmis aceștia.

Carieră și roluri memorabile

Brendon a jucat timp de șapte sezoane în „Buffy”, între 1997 și 2003, fiind cel mai bun prieten al eroinei interpretate de Sarah Michelle Gellar.

După succesul serialului, actorul a apărut în producții precum:

  • Criminal Minds,
  • Private Practice,
  • Kitchen Confidential.

Dar și în filme ca:

  • Psycho Beach Party,
  • Big Gay Love,
  • Redwood.

Omagii din partea colegilor

Actrița Alyson Hannigan i-a adus un omagiu emoționant:

„Dulcele meu Nicky, îți mulțumesc pentru anii de râsete și dragoste… Odihnește-te în pace.”

O viață marcată și de lupte personale

În afara scenei, Brendon a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate și dependență. A suferit un atac de cord și intervenții la coloană pentru o afecțiune rară. A trăit și cu bâlbâială, devenind ulterior susținător al persoanelor cu această condiție.

Familia a transmis că actorul urma tratament și era optimist în privința viitorului, potrivit BBC.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA