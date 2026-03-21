DOLIU ÎN LUMEA FILMULUI: Actorul Nicholas Brendon din „Buffy” a murit la doar 54 de ani

Actorul american Nicholas Brendon, cunoscut pentru rolul lui Xander Harris din serialul Buffy the Vampire Slayer, a murit la 54 de ani.

Familia sa a confirmat că decesul a survenit în somn, din cauze naturale.

Mesajul emoționant al familiei

Cei apropiați l-au descris ca fiind „pasionat, sensibil și neobosit în dorința de a crea”.

„Cei care l-au cunoscut cu adevărat știau că arta lui era o reflecție pură a sufletului său”, au transmis aceștia.

Carieră și roluri memorabile

Brendon a jucat timp de șapte sezoane în „Buffy”, între 1997 și 2003, fiind cel mai bun prieten al eroinei interpretate de Sarah Michelle Gellar.

După succesul serialului, actorul a apărut în producții precum:

Criminal Minds,

Private Practice,

Kitchen Confidential.

Dar și în filme ca:

Psycho Beach Party,

Big Gay Love,

Redwood.

Omagii din partea colegilor

Actrița Alyson Hannigan i-a adus un omagiu emoționant:

„Dulcele meu Nicky, îți mulțumesc pentru anii de râsete și dragoste… Odihnește-te în pace.”

O viață marcată și de lupte personale

În afara scenei, Brendon a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate și dependență. A suferit un atac de cord și intervenții la coloană pentru o afecțiune rară. A trăit și cu bâlbâială, devenind ulterior susținător al persoanelor cu această condiție.

Familia a transmis că actorul urma tratament și era optimist în privința viitorului, potrivit BBC.

