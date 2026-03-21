TRAGEDIE PE DN 24: Autocar răsturnat cu 44 de pasageri. Plan roșu activat în Vaslui

Un autocar cu 44 de pasageri, care circula pe DN 24 dinspre Chișinău către Otopeni, s-a răsturnat sâmbătă dimineață, în jurul orei 4:30, la ieșirea din județul Vaslui spre Galați.

Autoritățile au activat imediat planul roșu de intervenție, mobilizând echipaje de urgență la fața locului.

Un mort și 15 răniți

În urma accidentului, 16 persoane au fost afectate. Din păcate, un bărbat de 62 de ani și-a pierdut viața. Acesta călătorea împreună cu soția și fiica sa.Ceilalți răniți au fost transportați la spitalele din Tecuci și Bârlad. Medicii spun că au suferit traumatisme, însă sunt în stare stabilă.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit primelor informații, șoferul autocarului ar fi încercat să evite o coliziune frontală. O mașină ar fi apărut pe contrasens, iar pentru a evita impactul, acesta a tras brusc de volan spre dreapta, părăsind carosabilul – moment în care autocarul s-a răsturnat.

Ce s-a întâmplat cu ceilalți pasageri

Pasagerii care nu au fost răniți au fost preluați de echipele ISU și transportați în siguranță la un centru de zi din Bârlad. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

