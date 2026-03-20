Accident cu mai multe victime pe Drumul Expres 12 Craiova – Pitești

Traficul rutier a fost oprit pe Drumul Expres 12 (DEX 12), pe sensul Craiova – Pitești, după ce două autoturisme au fost implicate într-un accident rutier. Mai multe persoane au fost rănite.

Evenimentul rutier s-a petrecut în această după-amiază, în județul Olt, la kilometrul 46+250 m.

„A avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme din care au rezultat mai mulţi răniţi. Partea carosabilă curată şi uscată. La faţa locului se afla Politia, Salvarea si un echipaj de la Drumuri.

Circulatia rutieră este blocată pe sensul Craiova- Piteşti. Se circulă deviat pe DN 65. Se estimează reluarea circulaţiei în condiţtii normale în aproximativ 3-4 ore“, au anunțat reprezentanții DRDP Craiova.

