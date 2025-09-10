Un bărbat și fiul lui au murit după ce au intrat cu autoturismul într-un TIR

Un bărbat şi fiul său adolescent au murit, miercuri după-amiază, după ce autoturismul în care se aflau s-a ciocnit frontal cu un TIR, pe DN 1C, la ieşirea din Baia Mare spre Tăuţii-Măgherăuş.

Accidentul de circulaţie s-a produs pe DN 1C, pe tronsonul Baia Mare – Tăuţii-Măgherăuş. La volanul autoturismului era un bărbat în vârstă de 46 ani, polițist la Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul IPJ Maramureș. Era împreună cu fiul lui de 14 ani, elev în clasa a IX-a la un liceul din Baia Mare. Polițistul era în timpul liber și se pare că fusese la școala pentru a-l lua și a-l duce acasă. El ar fi pătruns pe contrasens, unde s-a ciocnit cu un TIR, scrie presasm.ro.

Bărbatul și fiul său au rămas încarcerați. Echipajele de intervenţie au lucrat pentru extragerea lor, fiindu-le aplicate manevre de resuscitare, dar apoi au fost declarați decedați.

