Cristian Mungiu vine la Craiova pentru proiecția filmului „Jaful secolului” – propunerea României la Oscar 2026

Craiova devine pe 25 septembrie 2025 gazda unui eveniment cinematografic de excepție: „Jaful secolului”, filmul propus de România la Premiile Oscar 2026, categoria „Cel mai bun film internațional”, va fi proiectat în prezența echipei de creație.

Două proiecții speciale, urmate de dialog cu publicul

Scenaristul Cristian Mungiu

Ora 19:00 – Cineplexx Craiova : prezentarea filmului de către scenaristul Cristian Mungiu , actorii Ionuț Nicolae, Robert Iovan, Janir Izdrailă și producătorii Tudor Reu și Antonia Marin .

: prezentarea filmului de către scenaristul , actorii și producătorii . Ora 21:00 – Inspire Cinema Electroputere VIP: vizionare și discuție cu echipa filmului.

O poveste inspirată din fapte reale

„Jaful secolului” are la bază celebrul jaf de la muzeul Kunsthal din Rotterdam (2012), când un grup de români a sustras tablouri de mare valoare, care nu au fost recuperate niciodată.

Regizat de Teodora Ana Mihai, cineastă română stabilită în Belgia, și scris de Cristian Mungiu, filmul aduce în prim-plan dilemele unor migranți români confruntați cu dificultăți economice și sociale, care îi împing către decizii dramatice.

Distribuție impresionantă

Din distribuție fac parte:

Anamaria Vartolomei ,

, Rareș Andrici ,

, Ionuț Nicolae ,

, Robert Iovan ,

, Macrina Bârlădeanu ,

, Lucian Ifrim ,

, Alexandru Potocean ,

, Ana Ciontea ,

, actori internaționali precum Thomas Ryckewaert, Charlotte Vandermeersch sau Mike Libanon.

O coproducție internațională de anvergură

„Jaful secolului” este o coproducție România–Belgia–Olanda, cu sprijinul unor producători de renume internațional, între care se numără frații Jean-Pierre și Luc Dardenne.

La realizarea filmului au contribuit profesioniști consacrați:

Marius Panduru RSC – director de imagine,

– director de imagine, Simona Pădurețu – scenografie,

– scenografie, Margriet Procee – costume,

– costume, Katharina Wartena și Robert Bitay – montaj.

Un pas spre Oscar

Nominalizarea filmului ca propunerea oficială a României la Oscar 2026 confirmă atât calitatea artistică a producției, cât și relevanța subiectului abordat.

Pentru publicul din Craiova, proiecțiile de pe 25 septembrie reprezintă o ocazie rară de a viziona filmul în prezența echipei și de a participa la un dialog direct cu artiștii implicați.