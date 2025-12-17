Guvernul a aprobat majorarea taxelor locale de la 1 ianuarie 2026, cu excepția impozitul pe clădiri

Guvernul a adoptat miercuri, într-o ședință extraordinară, care a avut loc în format hibrid, o ordonanță de urgență care vizează majorarea unor taxe de la 1 ianuarie 2026.

Astfel, primăriile din toată țara va trebui să adopte, până cel târziu 31 decembrie 2025, hotărârile prin care unele taxe și impozite locale se vor aplica în anul 2026. Proiectul legislativ stabilește faptul că cine nu va crește taxele va rămâne fără o parte din fonduri de la bugetul de stat.

Mai exact, dacă impozitele stabilite de autoritățile locale pentru 2026 sunt mai mici decât cele pe 2025, atunci Ministerul Finanțelor poate ”sista temporar alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit și sume pentru echilibrare, cu excepția cheltuielilor salariale și sociale obligatorii”.

”ART. 491- Indexarea impozitelor şi taxelor locale

(1) Pentru anul fiscal 2026, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, cu excepția impozitului pe clădiri calculat potrivit art. 457, a impozitului pe teren calculat potrivit art. 465 alin. (4) și (7), și a impozitului pe mijloacele de transport calculat potrivit art. 470 alin. (2) și (3^1), sumele respective sunt cele corespunzătoare indexării anuale, efectuate de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor şi Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Dacă în cursul anului 2025 nu s-a efectuat indexarea, prin hotărâre a consiliului local/ hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate anual” – se arată în documentul Guvernului.

Principalele clarificări și ajustări introduse prin OUG:

• Consiliile locale pot adopta hotărârile privind taxele și impozitele locale până la 31 decembrie, prin convocarea de îndată a ședințelor.

• Celelalte taxe și impozite locale, altele decât cele pentru clădiri și terenuri, pot fi indexate cu rata inflației.

• Regimul actual de impozitare a clădirilor rezidențiale se menține până în 2027, inclusiv pentru persoanele juridice, urmând ca din 2027 impozitarea să se facă pe baza valorii de piață, conform reformei asumate prin PNRR.

• Sunt operate corecții tehnice și de redactare, fără impact asupra conținutului reformei.”

Măsurile asigură clarificări pentru autoritățile locale și contribuabili, în acord cu angajamentele României prin PNRR, mai precizează Executivul.

Pe de altă parte, mai trebuie precizat faptul că, recent, premierul Ilie Bolojan a declarat în Parlament, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că ”anul viitor NU vor mai exista creşteri de taxe şi impozite”.

Indexarea taxelor cu rata inflației

Actul normativ prevede că taxele și impozitele locale, altele decât cele pentru clădiri și terenuri, pot fi indexate cu rata inflației. Cu alte cuvinte, primăriile pot ajusta anumite taxe în funcție de evoluția prețurilor, pentru a-și menține veniturile, fără a introduce noi categorii de taxe.

Guvernul a subliniat că actualul regim de impozitare a clădirilor rezidențiale se menține până în anul 2027, inclusiv pentru persoanele juridice. Această clarificare vine în contextul reformei asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care prevede trecerea la impozitarea pe baza valorii de piață. Până la intrarea în vigoare a noilor reguli, autoritățile și contribuabilii vor funcționa după aceleași criterii ca în prezent, ceea ce oferă predictibilitate și timp pentru adaptare.

Ordonanța de urgență mai include corecții tehnice și de redactare, fără impact asupra conținutului reformei, pentru a asigura o aplicare unitară și coerentă a prevederilor legale la nivelul autorităților publice locale. Guvernul a transmis că măsurile adoptate aduc stabilitate și predictibilitate atât pentru autoritățile locale, cât și pentru contribuabili și sunt în acord cu angajamentele asumate de România prin PNRR.

