Pantofi de lux în valoare de jumătate de milion de euro, furaţi de la o fabrica Prada din Italia

O bandă de hoți a furat de la fabrica de încălțăminte Prada din Dolo, de lângă Veneția, câteva sute de pantofi, evaluați la aproximativ o jumătate de milion de euro. Poliţia caută infractorii şi marfa furată.

Jaful a avut loc joi dimineaţă, în jurul orei 4, şi ar fi fost comis de un comando format din opt persoane, ale căror identități sunt necunoscute.

Infractori au parcat la intrarea în fabrică cu mai multe dube și mașini, toate furate, pentru a bloca drumul poliţiştilor.

În doar câteva minute, au furat patru sute de perechi de pantofi de lux, în valoare de aproape o jumătate de milion de euro. Le-au încărcat în maşini și au fugit.

Carabinierii, alertați de alarma fabricii, au sosit rapid la fața locului, dar s-au trezit blocați pe ultima porțiune de acces către fabrică și au fost nevoiți să continue pe jos.

Aceștia au adunat probe care ar putea fi utile în capturarea bandei, cum ar fi amprente digitale sau fragmente biologice care ar putea duce la identitatea infractorilor, care sunt în prezent fugari.

În plus, au obținut imagini de la camerele de supraveghere video, atât de la fabrică, cât și de la autoritățile municipale situate în apropierea uzinei și de-a lungul drumurilor folosite de hoți în evadarea lor.

Jaful pare să fi fost comis de o bandă specializată în acest tip de furturi şi care revide mărfurile pe piețe ilicite sau internaționale.

Citeşte şi: ANAF verifică companiile petroliere din toată țara