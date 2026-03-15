Vremea azi, 15 martie 2026. Zi perfectă în Oltenia

Ziua de astăzi începe cu nori de joasă altitudine sau ceață în sud și în est, dar mai târziu iese soarele și în aceste zone. În rest găsim cer mai mult senin și temperaturi ridicate pentru această dată.

Vântul se întețește în unele zone, iar maximele pleacă de la 9 grade în nordul Moldovei și ajung la 17…18 grade în vest și în nord-vest.

în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem nori de joasă altitudine în primele ore. Mai târziu iese soarele, iar vântul prinde putere în nord-estul Munteniei. Maximele mai scad puțin față de ieri și se opresc la 12 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem cer mai mult senin pe tot parcursul zilei. Se face nefiresc de cald pentru această perioadă, iar după prânz termometrele vor indica 17, poate chiar 18 grade în zona Maramureșului.

Foarte cald o să fie și în vestul țării, pe unde temperaturile urcă tot până la 17…18 grade. Nici pe-aici nu prea vedem norii, însă vântul rămâne insistent în sudul Banatului, pe unde vor fi rafale de peste 60 de km/h.

În Transilvania avem încă o dimineață foarte rece în zona depresionară, pe unde minimele au ajuns la minus 8 grade. Soarele încălzește rapid atmosfera, iar vântul mai are unele răbufniri, din când în când. Cerul rămâne curat, iar maximele ajung la 15 grade în vestul provinciei.

Zi perfectă în Oltenia

În Oltenia urmează o zi superbă, cu soare și vânt domol. La orele amiezii termometrele vor indica în jur de 15 grade – valori peste normalul perioadei. Acum, dimineață, s-a lăsat ceața pe la câmpie.

Și în ținuturile sudice avem ceață în zonele joase, dar nu o să dureze foarte mult. După prânz avem atmosferă plăcută și temperaturi potrivite momentului, de 12…13 grade.

În București începem ziua cu nori de joasă altitudine sau ceață, dar amiaza aduce atmosferă însorită și o maximă de 12 grade – o valoare normală pentru această perioadă. La noapte minimele ating 1 grad în centru și minus 1 grad la periferie.

